¿Cómo controla los paseos Sabiñánigo, el municipio más extenso de Huesca?

Sabiñánigo es el municipio más extenso de la provincia de Huesca y el tercero de Aragón (solo por detrás de Zaragoza y de Ejea de los Caballeros), con 586,8 kilómetros cuadrados, una gran superficie para garantizar que este sábado, primer día que se puede salir a hacer deporte de manera individual o pasear, se cumplan las medidas establecidas. Un control que es posible gracias a la coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso entre la Policía Local de Sabiñánigo, Guardia Civil y Protección Civil.

Tal y como ha explicado Sergio Martín, jefe de la Policía Local de Sabiñánigo, es inviable poder estar en cada núcleo del municipio, por lo que se centran en la capital serrablesa, “aunque las patrullas siguen pasando por los pueblos”. La Guardia Civil hace lo propio en la conexión interpueblos (en las carreteras y también en los propios núcleos) y Protección Civil también realiza la función de informar a los vecinos de cada población sobre las posibilidades que hay desde hoy. “Si nos requieren en algún lugar o hay algún comportamiento indebido, nosotros acudimos”, añade.

En esta primera jornada de salida, Martín asegura que no ha habido ningún problema y que la gente que ha salido “se ha comportado con mucha responsabilidad social”, sin aglomeraciones, practicando deporte de manera individual, manteniendo la distancia de seguridad e incluso algunos han salido a correr con mascarilla. Igualmente, en las carreteras no se han visto muchos ciclistas, pero los que han salido también iban de manera individual. No obstante, subraya que esta primera jornada también se ha detectado alguna irregularidad, “pero es lógico, porque es el primer día y hay gente que se lía”. Por ello, la labor de hoy ha sido sobre todo informativa, respecto a horarios y medidas que hay que respetar a partir de ahora.

En cuanto a Sabiñánigo, las zonas más concurridas han sido La Corona, el camino hasta Larrés o la zona del bulevar junto a Pirenarium, “donde no hay circulación y además enlaza con caminos cercanos”. También se ha podido ver a gente paseando por la avenida Huesca o la avenida del Ejército.

Otra de las cuestiones en las que se ha hecho hincapié este sábado ha sido el traslado a los huertos, para lo que también se han hecho controles sobre todo para informar de que se puede acudir, pero con excepciones.