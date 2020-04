Reparto de mascarillas desde las 5.00 en polígonos y carreteras de Huesca

Desde la madrugada de este lunes, las Fuerzas de Seguridad del Estado están procediendo al reparto de mascarillas a los trabajadores de actividades no esenciales que vuelven a su puesto en la provincia de Huesca. Lo hacen tanto en los polígonos industriales como en los accesos a pueblos y ciudades por carretera. Se ha querido garantizar así que todos los empleados puedan contar con elementos de protección desde primera hora ya trabajen en grandes industrias o en empresas más pequeñas. En esta tarea participan Guardia Civil, Policía Nacional, la Policía Adscrita de la Comunidad Autónoma, Policía Local y Protección Civil.

Pasadas las cinco de la madrugada, en Sabiñánigo, uno de los focos industriales del Alto Aragón, dos patrullas de la Guardia Civil las repartían a las personas que de forma escalonada se incorporaban a su trabajo. Alguno llegaba con una mascarilla puesta pero pedía una segunda, "porque esta hace una semana que la llevo", decía a los agentes. Pero la distribución no se ha limitado a los grandes polígonos, también ha llegado a localidades más pequeñas con factorías donde este lunes se ha retomado la actividad.

Solo la comarca de la Hoya de Huesca, a través de la Delegación del Gobierno, ha recibido 14.000 mascarillas para repartir. En la capital oscense, los agentes se han apostado en las entradas de los polígonos industriales, entre las 7.00 y las 9.00, y también en las principales vías de acceso a la ciudad por la carretera de Sariñena (A-131) o la de Ayerbe (A-132). También han llegado a los pocos usuarios que estos días utilizan el transporte urbano para acudir a sus puestos de trabajo.

En el principal polígono de Huesca, el Sepes, la reanudación de la actividad se ha notado con un mayor movimiento de coches, confirmaba el presidente de la asociación de usuarios de este centro industrial, Manuel Heredia. "La Policía Nacional ha distribuido material de protección. Yo no he cogido la mascarilla porque ya tenía, pero sí parece que hay suficientes para los trabajadores", comentaba. Respecto al fin del parón para sectores no esenciales, sobre todo en el sector de la construcción, precisaba que "se puede trabajar en obras nuevas, pero no en la reforma de viviendas porque hay accesos compartidos dentro de una comunidad de vecinos. En Huesca esto afecta a un montón de autónomos".

Un trabajador con mascarilla en un taller de reparación de automóviles en Huesca. Rafael Gobantes

La patronal ha valorado positivamente el reparto. En palabras de director general de CEOS-Cepyme, Salvador Cored, "sabemos que en la distribución se tiene que actuar con prudencia porque las existencias son las que son". Ha explicado que los agentes también solicitan a los trabajadores los certificados correspondientes de movilidad, "pero con la flexibilidad suficiente, sin problemas".

La reactivación, a su juicio, está siendo "muy lenta". En la zona oriental, este lunes es festivo en Barbastro, Monzón o Binéfar, de manera que habrá que esperar a mañana. No obstante, "se ve más circulación en las carreteras".