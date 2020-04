La red de voluntarios de Huesca supera diez veces el número de usuarios que piden ayuda

"Tenemos contacto lejano con la gente pero siempre te devuelven una sonrisa"



1

Después de haber sido voluntaria en las Olimpiadas de Barcelona hace casi 30 años y de haber colaborado también dentro de la asociación de vecinos de su barrio, Marta Corredera ha vuelto a prestar su ayuda altruistamente. Y lo ha hecho tras sufrir un ERTE en su empresa. "Al mandarme a casa, pensé en qué podía hacer a partir de entonces y entonces alguien me habló de que el Ayuntamiento había creado una plataforma para buscar voluntarios y me apunté porque tenía total disponibilidad", recuerda. La derivaron hacia Cruz Roja, donde le encargaron primero ir a llevar la compra a una mujer de avanzada edad que vivía sola y, después, ayudar a repartir comida a personas vulnerables. "Es muy gratificante porque te sientes útil", afirma. No obstante, se resta mérito "porque lo puede hacer cualquiera, solo hay que querer", recalca. En su labor diaria tienen contacto "de lejos" con los beneficiarios para mantener las distancias y medidas de seguridad "pero siempre te devuelven una sonrisa o un agradecimiento", valora. Confía en que esta grave crisis sanitaria y social "sirva de aprendizaje y nos quede algo de ese sentimiento de comunidad que ha surgido".