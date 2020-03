Detenido en Huesca un estafador 'on line' prófugo al que buscaban 14 juzgados

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Huesca a un joven estafador, prófugo de la Justicia, que era buscado por 14 juzgados. Su forma de actuar consistía en estafar a usuarios de una plataforma de compra-venta de objetos de segunda mano, donde ofrecía productos electrónicos de elevado valor, mayormente artículos de telefonía móvil. El arrestado convencía a los compradores para que realizaran el pago mediante transferencias bancarias inmediatas, asegurándose de esta forma que no podían retrotraer la transferencia, pero nunca llegaba a enviarles los productos.

Este investigado no utilizaba ninguna argucia sofisticada, simplemente derivaba a los usuarios a seguir con la venta fuera de la plataforma de compraventa, consiguiendo de esta forma que no utilizaran los métodos de pago seguro y las pasarelas de pago propias que ofrecen estas aplicaciones. Se había procurado un domicilio en Huesca donde se ocultaba de los diversos juzgados que habían interesado su detención o su averiguación de domicilio (Bilbao, Hospitalet de Llobregat, Zaragoza, Seo de Urgell, Béjar, Lora del Río, Coruña, Teruel, Marbella, Santander, Alcorcón, Málaga y Jaén). Además, el Grupo de Delitos Tecnológicos de Huesca también había iniciado una investigación en torno a estafas cuyas víctimas se encontraban en Barcelona, Alicante y Asturias.

Una intervención de las patrullas de Seguridad Ciudadana a principios del mes de marzo permitió detener a este estafador. Los agentes se hallaban en un inmueble por un servicio policial diferente cuando observaron a un individuo que trataba de huir por los tejados de edificios colindantes, por lo que establecieron un dispositivo consiguiendo interceptarle y averiguar la identidad del mismo, comprobando las requisitorias judiciales que habían motivado su intento de fuga.

Consejos

Para evitar fraudes en las compraventas por internet, la Policía Nacional aconseja usar el sentido común y desconfiar de los chollos porque en internet no todo es lo que parece, comprobar las características del anuncio y asegurarse de que no figura en otras web. Mediante la búsqueda de imágenes en el navegador se puede comprobar si la fotografía del artículo ofertado figura en otros anuncios a nombre de una persona distinta, con datos de contacto diferentes o a otro precio.

También hay que comprobar en internet el número de teléfono de contacto del vendedor, su identidad o su correo electrónico. Muchas víctimas publican sus experiencias negativas en foros, y alertan a otros para que no caigan en las estafas. Nunca hay que facilitar copias de documentos de identidad para comprar artículos o contratar algún servicio 'on line', ya que una vez que se envía esa información, los datos podrían estar a merced de cualquier ciberdelincuente.

La Policía indica asimismo que no hay que enviar documentos como facturas de compra o documentos de garantía, ya que pueden ser usados posteriormente para estafar a terceros. Aconseja exigir y realizar las compras 'on line' utilizando métodos de pago seguro, así como las pasarelas de pago propias de las plataformas. Además, hay que desconfiar de mensajes de correo electrónico que exijan realizar ingresos para desbloquear pagos o que comuniquen que el pago del producto ha sido realizado. Estos mensajes podrían provenir del propio estafador, que previamente ha creado una cuenta de correo electrónico con un dominio similar a la plataforma oficial. Igualmente, no hay que fiarse de ofertas de trabajo en las que te ofrezcan dinero solo por hacer de intermediario en transacciones económicas o como contraprestación por recibir paquetería.