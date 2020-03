Se derrumba parte de la fachada de una casa en obras en la plaza Biscós de Jaca

Parte de la fachada de Casa Burro, en la plaza Biscós de Jaca, se ha derrumbado este lunes por noche por causas que se desconocen. No se han producido daños personales, ya que esta obra se encuentra vallada y rodeada de andamios, y en el momento del derrumbe no había nadie trabajando. Además, los escombros de la fachada han caído hacia el interior de la casa.

Se trata de un edificio que se derribó el año pasado para la construcción de una promoción de viviendas, pero cuya fachada se mantuvo ya que cuentan con una catalogación especial. Estas obras sacaron a la luz tumbas de la antigua necrópolis medieval de Jaca.

Este lunes por la mañana, al parecer, continuaban los trabajos, pero en el momento del derrumbe, a las 21.00, no había nadie trabajando. Debido a la alarma sanitaria decretada en el país, tampoco pasaba nadie cerca de la fachada en ese momento. Hasta el lugar han acudido el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Jaca, que finalmente no han intervenido porque no ha caído ningún escombro a la plaza, Policía Local y Policía Nacional. La lluvia caída esta tarde en la capital jacetana, junto a trabajos de excavación con movimiento de tierra para realizar los bataches necesarios para asentar la edificación, han podido influir en el derrumbe de parte de la fachada.