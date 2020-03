Las jóvenes toman el mando de forma decidida en la manifestación de Huesca

Esta vez, la convocatoria no era un excusa para faltar a clase, pero allí estaban. Cientos de jóvenes, estudiantes en su mayoría, han participado en la manifestación organizada por la Asamblea 8M Huesca, que ha tenido que variar su recorrido habitual por las obras de urbanización del Coso Bajo. La marcha ha partido poco después de las 18.00 desde el Centro Cívico Santiago Escartín Otín, en el barrio del Perpetuo Socorro, para finalizar, casi dos horas, después en la plaza de Navarra.

Durante todo el trayecto ha quedado patente que una nueva generación de mujeres oscenses está preparada para tomar el relevo de una reivindicación que empezó hace más de 40 años, como se ha recordado en el manifiesto que se ha leído al término de la protesta. Los carteles, muchos de ellos escritos en inglés, y los lemas que han gritado han sido la muestra de que las jóvenes están dispuestas a que su voz se escuche.

Tras la lectura del manifiesto, alumnas de la Escuela de Arte han recordado a "las 22 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año" y han rendido un homenaje a aquellas que a lo largo de la historia han sido pioneras en campos de estudio o arte destinados a los hombres.

Ana Camino, de la Asamblea 8-M Huesca, ha reconocido que "la igualdad de derechos es algo que poco a poco va calando en la juventud, igualdad para las mujeres los refugiados...". "Es muy positivo ver tanta gente joven un domingo por la tarde", ha añadido. Asimismo, ha destacado la numerosa presencia de hombres en la manifestación. "Es importante porque esto no lo podemos cambiar solas", ha afirmado. Ha explicado que, como en otras ocasiones, se ha insistido en que las pancartas fueran cogidas por mujeres «porque es nuestro día". "Pero que estén aquí chicos jóvenes es importante porque eso quiere decir que se está produciendo un cambio", apostilló.

María Porta, auxiliar de clínica ya jubilada, no lo ve tan claro. "Hace 40 años que luchamos por lo mismo y siempre es igual porque no se avanza. Esta tiene que ser una reivindicación de cada día", ha apostillado apostilló. Esta mujer era una de las que ha portado, a modo de pancarta, un tapiz de ganchillo hecho por las integrantes de la Universidad Ciudadana. Era el mismo del año pasado, con dos lazos color añil y un letrero con el lema 'Tejiendo igualdad'.

Participantes en la manifestación con una pancarta en la plaza de Navarra. Pablo Segura

De principio a fin de la manifestación se han podido leer carteles y pancartas con mensajes contra la violencia machista, a favor de un educación no sexista, recordando que la mujer cuidadora es trabajadora, por la igualdad... La consigna ‘Sola, borracha, quiero llegar a casa’ con el que se reivindica la Ley de Libertad Sexual desde el Ministerio de Igualdad, se ha coreado en varias ocasiones, junto a otros como ‘Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía’, ‘Si es racista no es feminista’, ‘Que viva la lucha de las mujeres o ‘Basta ya de brecha salarial’.

La coincidencia de que el Día Internacional de la Mujer fuese en domingo ha mermado la asistencia a la manifestación, con más de 2.000 personas y donde se han echado en falta los bloques sindicales y los de estudiantes, pero la organización ha manifestado su satisfacción por la asistencia, también a las actividades programadas por la Asamblea 8M Huesca desde el 1 de marzo. Ana Camino ha señalado que la que más éxito ha tenido ha sido tuvo fue la del sábado, con la proyección del documental ‘Cuidar entre tierras, ¿Quien sostiene la vida cuando las mujeres migran?’, acerca de las emigrantes que vienen de Latinoamérica a España, sobre todo para cuidados".