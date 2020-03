Apagones de hasta 6 horas en Zaidín por culpa de las cigüeñas 

Los cortes de suministro eléctrico empiezan a ser un serio problema en Zaidín, una población de 1.700 habitantes que este viernes se quedó de nuevo sin luz, durante dos horas. Es el tercer incidente grave en las últimas semanas. Esta vez fue a causa del viento, al caer una rama sobre la línea, explicó Endesa, pero la mayoría los atribuye a las cigüeñas, ya sea por electrocución de las aves o por la caída de ramas de los nidos, e incluso de los excrementos, lo que provoca cortocircuitos y el consiguiente apagón.

La línea eléctrica que pasa por Zaidín va de Fraga a Monzón. "Atraviesa zonas de huerta, sotos junto al río y tiene muchas variaciones, un ecosistema propicio para las cigüeñas", señala el alcalde, Marzo Ibarz, quien lamenta que pese a las inversiones en la infraestructura, la solución final no acaba de llegar. "Hemos estado un tiempo tranquilos, pero desde hace unas semanas las cigüeñas han vuelto a moverse y cualquier palo que toque una línea puede suponer un apagón".

Los técnicos no siempre encuentran rápidamente el punto de la avería, comenta el alcalde, y deben ir por tramos para localizarla. Una dificultad añadida son las trabas para tocar los nidos, que solo puede hacerse bajo supervisión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

Hace un mes se produjo un apagón que duró tres horas, entre las 21.00 y las 02.00. Una semana después se repitió, de 10.00 a 16.00. "Quince minutos es llevadero, pero tantas horas supone un problema, sobre todo para tiendas, bares...", declara el alcalde. Además puede haber microcortes que dañen los aparatos eléctricos.

Las quejas le llegan al Ayuntamiento, pese a no ser el responsable. Por eso, el viernes, tras un nuevo corte de dos horas, el alcalde lanzó un mensaje a los vecinos. "Como podéis comprobar otra vez estamos sin luz. En primer lugar aclarar que el Ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad, somos sufridores como todos vosotros", dijo, aclarando que la administración local ha realizado numerosas gestiones. Ha escrito cartas e incluso recogido firmas para enviar a la compañía. También ha trasladado el problema al servicio de Industria. "Se habla y discute diariamente, pero no podemos hacer nada más". Por eso, los animó a que cuando se vaya la luz, se avise al servicio de averías "para ver si se lo toman un poco más en serio".

Por su parte, Endesa justifica que son las cigüeñas las que provocan la desconexión como consecuencia de cortocircuitos. Estas incidencias pueden tener reposición automática o generar una avería con mayor tiempo de interrupción. Aunque en ocasiones las afecciones se deben a electrocución de las aves por contacto o colisión con la línea, otras es por la simple caída de ramas u otros objetos de los nidos, e incluso excrementos.

150 incidentes anuales

En Aragón se producen unos 150 incidentes anuales, con unas 300-400 horas de afectación. Las zonas más conflictivas en Zaragoza son la carretera de Castellón y las Cinco Villas; en Huesca, la Hoya y Monegros; y en Teruel no hay problemas, según la empresa, que asegura que detrás del 90 % de las incidencias por avifauna están las cigüeñas, el 8% se debe a buitres y el resto, a otras aves.

Las medidas deben tener autorización del Inaga, ya que pasan por la revisión y recorte de nidos para evitar cortocircuitos, su retirada cuando provocan incidentes repetidos o la colocación de dispositivos antiposada en nuevas líneas o tras retirar los nidos, como los paraguas invertidos o los pastores eléctricos (esta medida está en periodo de prueba en Barbastro). En los últimos tres años ha habido una media de 85 actuaciones anuales sobre nidos bajo la autorización de ese organismo.