Pipper, el perro influencer, visitará  Monzón 

Pipper, el perro influencer que ha dado la vuelta a España promoviendo la integración de las mascotas educadas en los espacios públicos, visitará Monzón los próximos 24 y 25 de febrero. Durante su estancia en la ciudad, su dueño, el periodista Pablo Muñoz Gabilondo, junto con el mediático can, ofrecerá charlas en los colegios de Primaria y en el centro de educación especial La Alegría sobre la responsabilidad que supone contar con un animal y firmará ejemplares de su cómic, “Pipper y la misteriosa orden secreta”.

La concejal de Educación del Ayuntamiento de Monzón, Nuria Moreno, y la gerente de la librería PapeIdea, Rosi Naval, han presentado esta iniciativa que, además de buscar la repercusión de la visita de este perro viajero que cuenta con miles de seguidores en las principales redes sociales, pretende concienciar a los escolares sobre la responsabilidad que se adquiere al tener una mascota y la importancia de educarla para que pueda formar parte del día a día de sus dueños.

Para ello, el creador del blog Pipper on tour y el propio Pipper, con su inseparable arnés rojo, visitarán las aulas de los colegios montisonenses trasladando, en distendidas charlas, “mensajes como que una mascota no es un capricho si no un miembro más de una familia, por lo que requiere cuidados y educación; la obligatoriedad de recoger sus excrementos en la calle; la necesidad de cuidar de la naturaleza y los animales si queremos conservar el planeta; o la opción de adoptar frente a comprar un animal, ya que en España se abandonan 100.000 perros cada año”, explica la responsable municipal.

Además, el martes 25 de 18 a 20, Pipper posará con sus seguidores y firmará ejemplares de “Pipper y la misteriosa orden secreta”, un cómic de 80 páginas que inicia la serie “Las aventuras de Pipper” y en el que el perro más viajero del país protagoniza una gran aventura que le lleva por diferentes lugares para desentrañar un misterioso caso que amenaza el futuro de humanos y perros.

Rosi Val, impulsora de esta iniciativa, explica que hace unos meses Pipper ya mantuvo en su librería un breve encuentro con seguidores pero se pretendía que volviera a la ciudad con un programa de actividades más amplio e invita a todos los niños a que se acerquen a conocerle.