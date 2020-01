Calidad y rasmia en el XXIX Certamen de Jota ‘Ciudad de Huesca’

Inés Martínez, de Gurrea de Gállego, y Julio Bellido, de Zaragoza, han sido los ganadores del Premio Extraordinario en canto femenino y masculino del XXIX Certamen Nacional de Jota ‘Ciudad de Huesca’, cuyas finales se han celebrado este sábado en el Palacio de Congresos de la capital oscense. El galardón en baile han quedado desierto.

En categoría de adultos, la pareja de Huesca formada por Lorién Mena y Mariam Burgos ha sido la ganadora en baile. Los primeros premios en canto masculino y femenino han recaído en Gabriel Alonso y Pilar Flores, ambos de Zaragoza. En canto en dúos se han alzado en la primera posición Berta y Yolanda Martínez, de Borja.

El certamen reunió a 366 participantes en la fases clasificatorias, que tuvieron lugar la semana pasada. De ellos, 87 pasaron a la final (34 en la categoría de adultos y 53 en las benjamín, infantil y juvenil). A estos hay que sumar los 17 concursantes en el apartado de premios extraordinarios, que son ganadores tanto en Huesca como en Zaragoza. "De no ser así, a esos joteros no los veríamos porque ellos ya no se presentan a una competición normal", ha comentado Pablo Gracia, de la Asociación Acordanza, que organiza el certamen. Este galardón tiene una mayor dotación económica y gran prestigio.

Los cantadores de esta categoría interpretan una jota obligada, vinculada a Huesca. este sábado, ellos han cantado una de Balbino Orensanz y ellas, una que dejó grabada Pilar Gascón, cantadora que nació en Huesca en 1900. Los bailadores, además de una de libre elección, han tenido que bailar la ‘Jota de Zaragoza de tres coplas’.

Pablo Gracia han destacado que, según se aprecia cada año en este certamen, "la jota tiene salud". «Estamos contentos porque en la categoría de benjamines hay participantes con mucha calidad», como una cantadora de 4 años que este sábado ha derrochado rasmia y garbo sobre el escenario del Centro Cultural Manuel Benito Moliner, donde se han celebrado las finales de los más jóvenes.

Los primeros clasificados en canto benjamín han sido Inés Romeo (Épila) y Marcos Boned, de Lanaja. En baile han ganado Cristina Armenteros y Pablo Artigas, de Zaragoza. El primer premio de canto infantil han sido para Iván Martos, de Zaragoza, y Laura Clavería, de Lupiñén. Celia Fernández y Diego Ginés (Pinsoro y Cuarte de Huerva) han sido los mejores en baile en esta categoría.

En canto juvenil han ganado Marcos Azuara, de Alcorisa, y Ainhoa Obón, de Grañén. Daniel Ruiz y Marta Biel, de Zaragoza, han logrado el primer premio en baile. Los organizadores también han manifestado su satisfacción por la participación en una categoría implantada hace tres años, la de veteranos, para cantadores con más de 60 años o bailadores con más de 45, "que ya no se atreven a competir con gente más joven pero sí entre ellos". Francisco Javier Guerrero y Azucena Salas, de Zaragoza, han resultado campeones en baile mientras que José Val e Isabel Escudero, los dos de Zaragoza, han ganado en canto.