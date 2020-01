Santiago Mainar cumplió 65 años dentro de la cárcel

Santiago Mainar cumplió el pasado viernes 65 años en la prisión de Dueso (Cantabria) y no tiene voluntad de salir hasta que pasen los 21 años de condena (en 2028) que le impuso la Audiencia de Huesca por el asesinato del alcalde de Fago del PP, Miguel Grima, que ocurrió el 12 de enero de 2007. Así se lo ha trasmitido a su hermana, Marisa Mainar, en las visitas que realiza porque en la cárcel, que está al lado del mar Cantábrico, se siente tranquilo, a pesar de que ya ha cumplido más de la mitad de la pena y todavía no ha reclamado ni un permiso de salida.

En la celda, que comparte con un profesor de inglés, escribe y lee, después de haberse hecho socio de la biblioteca de Santander, cuando pudo salir acompañado con un funcionario en la única vez que se lo permitieron. En una extensa carta de siete folios remitida a HERALDO hace dos años, proclamó que no se consideraba un preso, sino un cautivo. Cree que ha combatido el mal, en forma de "abusadores político-oligárquico-caciquiles durante muchos años" y finalmente ha sido derrotado por ellos. "Ni me amoldo, ni me adapto, ni me ajusto ante el cautiverio porque yo nunca capitularé", defendió.

Esta misiva se ha incluido en una especie de libro o cuaderno titulado 'Ser ciudadanos', que él escribe a mano y ha conseguido que se lo transcriban a máquina con 130 páginas. Critica que el Estado español no ve a los presos como seres humanos a los que intentar recuperar sino "como un problema, un peligro y una amenaza". "La inmensa mayoría de los presos son víctimas de ignorancia supina por educación horrible familiar, escolar, social… y la mente que no se forma, se deforma. Gente malograda", define a sus compañeros de la prisión.