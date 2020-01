La Litera volverá a tener bomberos los 7 días de la semana tras 8 años bajo mínimos

Los bomberos de La Litera volverán a dar servicio los siete días de la semana después de haber estado bajo mínimos durante ocho años con la contratación de tres nuevos profesionales. Y es que en febrero de 2012 la Comarca decidió despedir a siete de los once profesionales que había por problemas económicos y recortar el horario de funcionamiento del parque solo de lunes a viernes y de 8.00 a 17.00. Las emergencias que se producían fuera de esa franja eran atendidas por servicios de otras comarcas limítrofes como Ribagorza, Cinca Medio o Bajo Cinca.

Sin embargo, el Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón denuncia que este aumento de personal no conllevará una mejora del servicio sino todo lo contrario ya que la dotación diaria pasará de tres a dos profesionales "y es insuficiente para atender emergencias graves y pondrá en riesgo la seguridad de los bomberos y de los ciudadanos". Por ello, advierten de que se dejará de dar una "respuesta inmediata" en sucesos de importancia ya que tendrán que esperar a que lleguen refuerzos de otras comarcas, que pueden tardar como mínimo 35 minutos.

El restablecimiento del servicio de extinción de incendios y salvamento llegará gracias a un convenio que firmará la Comarca de La Litera y la Diputación Provincial de Huesca y que fue ratificado este miércoles por el Consejo de Alcaldes para incrementar la plantilla en tres bomberos hasta que se ponga en marcha definitivamente el nuevo servicio provincial el próximo mes de julio. Este se encuentra a la espera de que se puedan retomar las oposiciones después de que el Juzgado de lo Contencioso atendiera la petición de los sindicatos y rechazara la reserva para militares de 12 de las 54 plazas convocadas.

La DPH aprobó el año pasado una partida plurianual de 1,8 millones de euros (600.000 en 2019 y 1,2 millones en 2020) para financiar mediante convenios la contratación de bomberos en las distintas comarcas altoaragonesas para reforzar los parques hasta que esté operativo el citado servicio provincial. Y seis comarcas han creado bolsas de trabajo para cubrir estas nuevas plazas provisionales.

Este convenio en particular, además de aumentar en tres los efectivos, pasando de cuatro a siete bomberos en la Litera, permitirá mantener el parque abierto los siete días de la semana frente a los cinco actuales (de lunes a viernes) y con un horario mucho más amplio, cubriendo desde las 8.00 hasta las 21.30 (ahora solo abre de 8.00 a 17.00). “Este aspecto fue valorado de forma muy positiva por los alcaldes, pues garantiza la asistencia inmediata de al menos dos efectivos en cada salida durante la mayor parte del día, una franja en la que se ha estudiado que se generan los siniestros”, explica el presidente de la Comarca de la Litera, Josep Anton Chauvell.

Consejo de Alcaldes de la Comarca de La Litera, donde se aprobó el convenio. Comarca de La Litera

Asimismo, en la propuesta de convenio entre ambas instituciones se establecen los mecanismos de coordinación con otros servicios comarcales, de cara a posibles colaboraciones como ya se viene realizando hasta la fecha.

La Diputación Provincial de Huesca se hará cargo del coste total del salario y de los equipamientos necesarios de los tres nuevos bomberos, por lo que este convenio no tendrá ningún coste para la Comarca de la Litera.

El Consejo de Alcaldes valoró esta medida transitoria hasta que finalmente se pueda poner en marcha el servicio provincial de prevención, extinción de incendios y salvamento que, coincidieron, "debe ser un paso intermedio hasta que se cree, más pronto que tarde, un servicio autonómico".

Mientras, el Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón (SPBA) explica que de los tres nuevos bomberos, únicamente dos trabajarán de forma efectiva ya que el tercero es para cubrir vacaciones. Y critican que la dotación diaria se vaya a quedar en solo dos profesionales porque "puede servir para apagar un incendio de una papelera, pero no de una vivienda porque no puede entrar uno solo dentro y quedarse otro en el camión, eso es una temeridad". "Ya de paso podrían alargar aún más el horario del parque dejando un solo bombero de guardia", apuntan con ironía, además de asegurar que esta nueva distribución "no está avalada por ningún informe técnico".

Para el SPBA, la mejora es "ridícula" y aseguran no entender por qué los alcaldes de la comarca no han pedido un mayor número de contrataciones a la DPH para llegar de nuevo a los 11 efectivos que tenía el parque de La Litera en 2012 "cuando la Diputación Provincial tiene presupuesto de sobra para ello", remarcan.

También denuncian que se incumple el propio convenio firmado con la DPH porque su objetivo es "mejorar la prestación del servicio incrementando las dotaciones de guardia" y, argumentan, los equipos no solo no aumentan sino que reducen el número de efectivos. Además, censuran que se presente una "propuesta orientativa de movilización" de los parques limítrofes "cuando es una competencia exclusiva del Gobierno de Aragón".