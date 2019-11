Herido grave tras ser agredido por menas en el casco viejo de Huesca

La Policía Nacional investiga una agresión en el casco viejo de Huesca en la que se vieron implicados varios menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas, que están tutelados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y que se saldó con un hombre mayor de edad herido grave.

Según han confirmado fuentes de la comisaría oscense, los hechos se produjeron el jueves por la noche, sobre las 22.00, en la plaza de los Fueros. Al lugar acudieron varias patrullas y también servicios sanitarios. La Policía Nacional asegura que las heridas sufridas por la víctima están consideradas como un delito grave por el Código Penal y ahora están tratando de esclarecer las circunstancias de la pelea y si recibió la agresión con algún tipo de objeto contundente o no.

Es el segundo incidente de convivencia ciudadana que se produce en la ciudad de Huesca en menos de una semana. El pasado sábado, varios jóvenes protagonizaron una reyerta junto a una céntrica hamburguesería de la capital ubicada junto a la sede de la Cámara de Comercio. La Policía Nacional recibió el aviso a las 21.00, pero al llegar los implicados ya se habían dispersado y huido del lugar. No obstante, los agentes localizaron dos bates de béisbol escondidos bajo un vehículo. Pese a todo, no se presentó denuncia de los hechos, no hubo detenidos y tampoco se registraron asistencias médicas.

El pasado mes de octubre, a raíz de una llamativa imagen que se difundió por redes sociales de dos hombres semiinconscientes con síntomas de haber consumido drogas, junto a una jeringuilla, en una plaza del casco viejo, y de otros hechos graves como peleas entre menas y miembros de una banda latina con persecución policial y conflictos de convivencia en otras zonas de la parte antigua denunciados por la asociación de vecinos, se celebró una Junta de seguridad ciudadana, a petición del Ayuntamiento.

Pese a la coincidencia de estos incidentes violentos, tanto la Subdelegación del Gobierno como el Ayuntamiento de Huesca coincidieron en hablar de "hechos puntuales y concretos" que habían alterado el orden y que los problemas se habían abordado desde el punto de vista de los cuerpos policiales pero también de los servicios sociales.