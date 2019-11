Pasión por la Nancy en Barbastro

Barbastro se convirtió en la capital nacional de la muñeca Nancy al reunir este sábado en la histórica plaza de la Candelera a medio centenar de coleccionistas de este juguete que hizo feliz en la década de los 70 y 80 a muchas niñas y niños. La asociación Abiellar Jugando, organizadora de este evento y de la exposición que se puede ver hasta el domingo al mediodía en la Casa de la Cultura, se mostraba muy satisfecha por esta segunda reunión de amantes de la Nancy. "El año pasado acudieron 15 personas y este año han venido 50. Estoy súper orgullosa de la ciudad de Barbastro, de cómo ha, respondido con la exposición y también de los coleccionistas que se han trasladado de Santander, Málaga, Salamanca, Cáceres, Madrid, Barcelona, Alcañiz...", explica la responsable de la asociación Anabel Ramos.

Cada uno de los participantes aportaba dos muñecas, una de ellas obligatoriamente vestida con el traje tradicional de su localidad o con vestimenta típica. Así había falleras valencianas, chulapas madrileñas, de rojo y blanco por San Fermín… A ellas se suman el centenar de Nancys que se exponen en la Casa de la Cultura. "Es una pequeña muestra para que todo el mundo pudiera ver los trajes regionales", cuenta Ramos.

De Cantabria vino María Antonia Pérez que aportó su Nancy Pasiega, "con el cuévano y el niño dentro". "Tengo unas cincuenta Nancys, las colecciono porque era la muñeca con la que jugaba de pequeña. Recuerdo que les cortaba el pelo, son mi infancia. Encuentros como éste son muy bonitos tenía que haber más", señalaba.

El encuentro no sólo reunió a mujeres también a algunos hombres como Nacho de Cabo, de Salamanca, artesano que elabora trajes. "Sólo tengo siete u ocho, no colecciono pero sí que hago trajes por encargo como hobby. Lo que sí soy es coleccionista de muñeca de porcelana antigua pero me encargaban trajes y me puse a ello. He hecho trajes para muñecas de Valencia, para Toro, de artistas como la Pantoja...".

El público barbastrense de varias generaciones también acudió a la cita a presenciar esta exposición con sus propias muñecas.