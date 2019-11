Un viaje fotográfico por la España vaciada abre la séptima edición del ciclo Visiona de la Diputación de Huesca

"Rendir un homenaje al pasado y a la nostalgia del mundo rural que se resiste a morir y, al mismo tiempo, dar voz e imagen a toda la gente que quiere o tiene que quedarse a vivir allí". Estos son los dos principios básicos que han guiado el viaje fotográfico del madrileño José Manuel Navia por la España del vacío demográfico, producido por Acción Cultural Española, y que han quedado plasmados en la exposición 'Alma Tierra' que se ha inaugurado este viernes en la Diputación Provincial de Huesca, abriendo con ello la séptima edición del programa Visiona.

El Alto Aragón tiene un peso importante en esta muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 6 de enero en la DPH y que luego recorrerá todo el país, con imágenes de cuatro de las zonas más despobladas de la provincia: la Guarguera, el Sobrepuerto, el Sobrarbe y la Ribagorza. Comparten protagonismo con otra treintena de comarcas y territorios de ocho Comunidades afectadas por este drama como el Maestrazgo de Teruel y Castellón, las Tierras Altas de Soria, las Hurdes de Cáceres, Hoya de Huéscar de Granada, La Bureba de Burgos, El Territorio Vaqueiro de Asturias, Concello de Lugo, La Alcarria de Cuenca o Campo de Aliste de Zamora.

Por todas ellas ha viajado durante años José Manuel Navia dando como resultado una publicación, editada por Ediciones Anómalas, que incluye 160 fotografías. De ellas, unas 70 están recogidas en esta exposición que intenta reflejar "un mundo campesino, más que rural, que agoniza, porque si mientras a principios de siglo vivía de la agricultura y la ganadería un 67% de los españoles, el año pasado solo eran un 4%, pero que se resiste a morir y está en un momento de transformación y nadie sabemos qué será", ha señalado el autor.

Navia asegura que este "ejercicio de memoria" no solo es un homenaje a la cultura que se está perdiendo "porque creo que también podemos extraer grandes enseñanzas para los tiempos actuales". Y en este sentido, ha destacado la autonomía. "Eran comunidades capaces de sobrevivir en medios muy hostiles. Y decirle eso a un chaval urbano hiperconectado y que depende, aparte de sus padres, de tantas otras cosas, es hablarle de otro mundo. Y vale la pena que no se pierda algo de todo esto", ha destacado.

El autor considera que los habitantes del medio rural "tienen derecho a ser escuchados". Pero advierte de un peligro: "Ahora están de moda y les escuchan, pero no sabemos si son entendidos. Porque a veces les ofrecemos soluciones que no les sirven y muchas veces tampoco las han pedido", ha subrayado. Con todo, ha dejado claro que no pretende ser un trabajo científico, sino visual y creativo.

Gracias a esta exposición, Navia ha retratado con su objetivo la antigua escuela de Ainielle, protagonista de la conocida obra del escritor Julio Llamazares con el que viene colaborando desde hace varios años; el aula de la escuela abandonada de Estall, en la Sierra del Montsec; la ermita de San Bartolomé de Muro de Roda, en Sobrarbe; o personajes como Angelines Villacampa, la última moradora de Casa Malláu, en Susín, en el Sobrepuerto.

En la presentación, la diputada de Cultura, Maribel de Pablo, ha agradecido que este proyecto se haya convertido en público para el deleite del público que pueda conocer esta realidad y ha resaltado que “el tema de la despoblación ha entrado en los dos últimos años de lleno en todos los ámbitos pero hay personas que cuando nadie hablaba de él ya volvieron su mirada hacia estos territorios sin apenas gente y ellos fueron los que de manera alguna sembraron una semilla que, por diversas cuestiones, ha germinado en la visibilidad actual”.

Por su parte, Montse Puig, editora de Ediciones Anómalas, ha explicado que es su cuarta publicación con José Manuel Navia, a quien agradece su disponibilidad para trabajar conjuntamente.

La exposición se enmarca en el programa de la imagen Visiona, cuyo director, Pedro Vicente, ha recalcado que es “un perfecto enlace entre el tema de la pasada edición, la despoblación, y la actual, que se centra en el viaje y sus diferentes perspectivas”.

“No podemos ni debemos obviar esta realidad la despoblación, la dispersión y el envejecimiento de los habitantes de buena parte de la España interior”, apuntan desde Acción Cultural Española, que ha decidido poner en marcha 'Alma tierra', un proyecto fotográfico que quiere ser, como apunta Julio Llamazares en el texto que lo acompaña, "una elegía, un alegato contra la marginación de unos españoles por parte del resto y una llamada a la reflexión".

Programa didáctico de la exposición y otras actividades de Visiona

La exposición va acompañado de un amplio programa didáctico que se abrirá este sábado con un taller de fotografía que agotó sus plazas en poco tiempo. También habrá actividades pare centros educativos de Primaria, ESO y Bachillerato; y talleres y visitas para niños de 4 a 12 años (23 de noviembre y 14 y 21 de diciembre, a las 12.30), público con necesidades especiales, grupos organizados y público individual (24 de noviembre y 15 y 22 de diembre, a las 12.30). Para participar, se pueden poner en contacto con la DPH a través del correo didacticadiputaciondehuesca@gmail.com y el teléfono 667823185.

Por otra parte, el programa Visiona, además de un reciente seminario sobre 'Imágenes y geopolítica: pensamiento y prácticas artísticas en torno a la idea de frontera', incluye otras actividades como conversaciones con Rein Jelle Terpstra, Ricardo Calero y Vicky Méndiz; talleres de escritura con las bibliotecas municipales de Huesca, un concurso radiofónico de microrrelatos, un concurso de relatos, un ciclo audiovisual que llegará a Huesca, Almudévar, Jaca, Canfranc y Bielsa, y dos rutas para recrear los pasos del pirineísta Lucien Briet y el exilio desde Canfranc a Urdos (Francia).