Piden mejoras de la N-330 entre Jaca y Canfranc por el mayor tráfico procedente de las autovías

La reciente apertura de los nuevos tramos de autovía A-23 que han permitido completar el puerto de Monrepós ha hecho crecer el tráfico casi un 13% en los pocos meses que llevan en servicio. Y la misma tendencia se dará previsiblemente con la A-21, donde a finales de año también se abrirá otro nuevo tramo entre Santa Cilia y Puente La Reina. Un incremento de circulación que, en gran parte, tendrá que ser absorbido a partir de Jaca por la N-330, de ahí que los ayuntamientos del valle del Aragón pidan también mejoras en esta vía para reforzar la seguridad y minimizar las molestias.

En su día, el Ministerio planteó prolongar la autovía también al tramo Jaca-Somport para completar el trazado procedente de Sagunto (Valencia) y abrió un período de consultas, pero en 2005 lo descartó por el gran impacto medioambiental y la oposición generalizada de los ayuntamientos de la zona. En su lugar, decidió apostar por una mejora integral de la N-330 valorada en 43 millones de euros que preveía la construcción de dos variantes en Castiello de Jaca y Villanúa, además de otras mejoras para simplificar y hacer más seguro el tramo. El proyecto superó incluso la declaración de impacto ambiental en 2008, pero se quedó guardado en los cajones de Fomento.

El jefe de la Demarcación de Carreteras en Aragón del Ministerio, Rafael López Guarga, confirma que sigue sin haber ninguna proyección para la transformación en autovía del tramo entre Jaca y el túnel de Somport. Y hace hincapié en que tras las inversiones acometidas en las autovías del Pirineo (A-21 y A-23), "lo más importante ahora es insistir en que por la parte francesa se acondicione la carretera al menos a estándares similares a los que se dispone en España".

Los alcaldes del valle del Aragón coinciden en que no es necesario desdoblar también este último tramo de la N-330, pero sí reclaman algunas mejoras. "Las autovías no se pueden llevar hasta las estaciones", subraya Luis Terrén, alcalde de Villanúa. A su juicio, la afección medio ambiental sería "muy importante" ya que, advierte, "desharía el valle, lo mataríamos". Por ello, cree que la actuación habrá que limitarla a "alguna circunvalación" como la de Castiello de Jaca "pero de ahí para arriba es muy difícil", opina. En este sentido, descarta el proyecto que planteaba el estudio informativo de construir una variante en Villanúa por el oeste "porque no hay sitio y sería muy complicado". Por ello, sostiene que únicamente habría que realizar "un mayor mantenimiento y mejoras en determinadas zonas" para paliar los efectos del aumento de tráfico de coches y camiones.

La variante de Castiello, parada

La circunvalación prevista en Castiello de Jaca por el momento "está parada", asegura el alcalde Álvaro Salesa. El Ministerio de Fomento llegó a expropiar los terrenos por los que tendría que pasar e incluso los pagó, "pero no hemos vuelto a saber nada más y no sé si hay proyecto o algún estudio. Al Ayuntamiento no ha llegado nada", resalta.

En imagen, la travesía de Castiello de Jaca. Laura Zamboraín

Álvaro Salesa, no obstante, mantiene la reivindicación porque en épocas de mucha afluencia turística y los fines de semana de temporada de esquí, se forman retenciones en la N-330, sobre todo en las travesías de pueblos, como es el caso de Castiello, donde está limitada la velocidad.

Por su parte, Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc, recuerda que en esta localidad "la variante es el propio túnel". Y en Canfranc Pueblo, la carretera ya discurre por fuera. "Había prevista una vía rápida, un poco más a la izquierda pero no es algo que nos urja ahora mismo", admite.

Pantallas acústicas

No obstante, sí que ha solicitado "alguna mejora" en Canfranc Pueblo, como la instalación de pantallas acústicas "por el aumento del tráfico y porque la N-330 pasa muy pegada al núcleo urbano", explica. También han pedido facilitar el acceso de una parada de autobús.

Respecto a una posible autovía en el valle, Sánchez coincide con sus homólogos en que es innecesario. "Los propios alcaldes solicitamos que no se hiciera por el gran impacto medioambiental que supondría y porque no tiene ningún sentido tal y como está la carretera francesa una vez pasado el túnel", destaca.