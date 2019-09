"¿Por qué en Huesca no me dejan llevar a mis hijos en el remolque de la bici y en Jaca sí?"

José Antonio Julián se trasladó este año a trabajar a Huesca, desde Teruel, y entre las cuestiones que más pesaron en la decisión de él y su pareja era la apuesta por la movilidad sostenible que se había hecho en los últimos años en la capital oscense con la extensión de la peatonalización, carriles bici... Sin embargo, este profesor de la Universidad de Zaragoza reconoce sentir una "pequeña frustración familiar" ya que uno de los primeros días de cole, la Policía Local le paró para advertirle de que se exponía a una multa si seguía llevando a unos de sus hijos en el remolque que lleva enganchado a su bicicleta.

De momento, ha tenido que renunciar a este modo de transporte, pero ha iniciado una campaña para pedir al Ayuntamiento de Huesca que adapte la ordenanza de Movilidad a estos nuevos usos, como ya hicieron hace años en muchas ciudades europeas y más recientemente otras del entorno.

Los hechos ocurrieron el viernes 20 de septiembre, casualmente en la Semana Europea de la Movilidad, a la que se había adherido el Ayuntamiento. Salió de casa en bici con su hija mayor, de 5 años, en una sillita enganchada en la parte trasera y con el pequeño, de 3, en el remolque. Ambos, sujetos por arneses de seguridad. Recorrieron por la calzada la avenida de Doña Sancha, la rotonda de Santa Clara y la calle San Lorenzo hasta el Coso, donde ya tomaron la zona peatonal hasta el colegio público El Parque. Casi había llegado a su destino, pero una patrulla de la Policía Local se acercó para informarle de que estaba incumpliendo el Reglamento General de Circulación ya que el artículo 12.4 permite a las bicis arrastrar un remolque pero sin transportar personas "en ningún caso".

Él explicó a los agentes que la norma fue aprobada en 2003, "con un contexto social muy diferente", que se refería a las vías interurbanas y que carros como el suyo estaban muy extendidos en muchos sitios de España o Europa. Pero le contestaron que Huesca, al no tener una ordenanza que regulara su uso, se regía por la norma superior, el RGC.

Ante la posibilidad de ser multado, desde entonces utiliza el carro solo para transportar las mochilas de sus hijos, "al menos para visibilizar la situación", y su pareja y él llevan a sus dos hijos en sillas acopladas a las bicis. "Hemos tenido que reorganizarnos y ahora ya no soy autónomo para llevarlos yo solo al cole", se queja. Y eso que dos días después de estos hechos se celebró el Día de la Bicicleta "y pude ver que la Policía Local sí había permitido circular carros como el mío".

Pero José Antonio Julián no se ha quedado solo en la queja y ha pedido una reunión con la concejala de Movilidad, Ana Loriente, para plantearle la necesidad de permitir y regular el uso de estos nuevos sistemas de transporte, como el patín. En este sentido, pide seguir el ejemplo de Jaca "porque allí la norma sí me permite ir con el carro pero en Huesca no". El artículo 56 de ordenanza jaquesa dice que las bicis conducidas por un mayor de edad podrán arrastrar un remolque homologado o certificado para transportar personas o animales, de acuerdo con el número y peso establecidos en él.

La concejala de Movilidad, que ya le ha propuesto una reunión este martes, asegura que están haciendo una valoración de la ordenanza "y este es precisamente uno de los temas que se está analizando". No obstante, reconoce que al no estar autorizado por la normativa municipal, el uso de estos caros está ahora prohibido.