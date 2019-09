La Diputación de Huesca incluyó en su lista de 12 asesores a Cs y PAR

El presidente de la Diputación de Huesca ha negado que la elección de un candidato de Ciudadanos para un puesto de asesor en la institución sea el pago a la formación naranja por el voto en blanco en la investidura del alcalde de la capital oscense. "Esta Diputación siempre ha abierto la gobernabilidad a otros partidos políticos, incluso con mayorías absolutas. Hemos tenido asesores de formaciones que ni tenían diputado provincial pero sí alcaldes en la provincia, como CHA, y vicepresidentes del PAR con mayoría absoluta del PSOE", ha justificado Miguel Gracia, en respuesta a las acusaciones lanzadas por el Partido Popular en los últimos días.

El exportavoz popular en el Ayuntamiento, que ahora ocupa este mismo cargo en la corporación provincial, Gerardo Oliván, denunció el pago de ese voto en blanco, por parte del PSOE, con un puesto de asesor en la Diputación y la vicepresidencia de la Comarca de la Hoya de Huesca. Oliván se refería al asesor de Programas Europeos y Acción Local, empleo que ocupa José Manuel Charro, número cuatro de la lista autonómica de Ciudadanos.

Charro es uno de los 12 eventuales de la plantilla de la Diputación considerados personal de confianza de libre designación. Además de él, se ha contratado como asesora de Desarrollo a Belén Ibarz, senadora del PAR y alcaldesa de Velilla de Cinca. Tres están sin cubrir todavía.

Miguel Gracia ha rechazado que se trate de compensaciones por acuerdos políticos en una institución donde el PSOE goza de mayoría absoluta, con 13 diputados de 25, frente a ocho del PP, tres del PAR y uno Ciudadanos. "No tiene nada que ver el voto en blanco. Que a nosotros no nos pidan responsabilidades por el voto en blanco. Nosotros no votamos en blanco, los 10 concejales socialistas votaron a Luis Felipe", ha declarado el presidente de la Diputación.

Si ha reconocido preacuerdos con Ciudadanos cuando estos a la vez estaban hablando con el PP de Huesca. La negociación, ha aclarado, "se comunicó a Madrid, en aras a la gobernabilidad de las instituciones", y en ella se habló "de todo", en referencia a que además del Ayuntamiento de Huesca estaban en juego la comarca y la Diputación, instituciones donde el PSOE podía ofertar pactos, "y otros no", como el PP, al no sumar mayoría.

Esta es la relación de puestos eventuales de la Diputación de Huesca en el actual mandato:

Directora del Gabinete de Presidencia. María Cuartero. 50.500 euros brutos anuales.

Coordinadora del Gabinete de Presidencia. Ana García Mainar. 50.500 €.

Asesora jefe de Comunicación. Gema Giménez. 46.800 €.

Asesora de Iniciativas Territoriales y Patrimonio. Sara Cerro. 46.800 €.

Asesor de Programas Europeos y Acción Local. José Manuel Charro. 43.100 €.

Asesor de Cultura y Dinaminación Digital. Vacante. 43.100 €.

Asesora de Colaboración Institucional. Elena Casaus. 43.100 €.

Asesora de Prensa. Lourdes Castán. 43.100 €.

Asesor de Innovación y Transformación Digital. Alfonso Gella. 43.100 €.

Asesora de Desarrollo y Sostenibilidad. Belén Ibarz. 43.100 €.

Asesor auxiliar del Gabinete (2 puestos). Sin cubrir. 22.000 €.