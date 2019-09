Las osa Claverina lleva más de un mes en el Valle de Hecho

La osa eslovena liberada por Francia en octubre de 2018, Claverina, podría llevar más de un mes en el Valle de Hecho, sin que lo supieran los ganaderos, que vuelven a criticar la falta de información del Gobierno de Aragón al respecto. Éstos han conseguido información del geolocalizador que llevan tanto Claverina como Sorita, la otra osa liberada, y que refleja la presencia de la primera en el Valle de Hecho, la selva de Oza y desde el barranco de Acherito hasta Ansó, desde el 3 de agosto hasta el 4 de septiembre.

Ubicación de la osa Claverina, según el geolocalizador que lleva. Heraldo

Sorita, por su parte y según su localizador, está en Francia por las zonas de Laruns, Borce y Urdós. Su última ubicación es del 7 de septiembre en Pic d’Arri (Borce). La última ubicación de Claverina en Francia, concretamente en Las Forges d’Abel (Borce), es del 3 de agosto. Desde entonces no se ha vuelto a publicar en la web de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo y Vivienda de la región de Occitania su ubicación mediante GPS, por lo que tal y como se especifica, se encontraría en España.

NOTICIAS RELACIONADAS El oso reaparece en el valle de Hecho dejando 9 ovejas muertas

El departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón no ha aclarado si disponía o no de esta información, ni si la recibe del país vecino. No obstante, consideran que los sistemas de geolocalización “no son efectivos porque no sirven para prevenir los ataques, informan de donde ha estado el oso a posteriori y no de forma constante puesto que falla la cobertura”. La posición del Gobierno de Aragón “es en contra de las políticas de reintroducción y ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas en favor de la ganadería extensiva”, añaden. Las dos osas llevan un collar transmisor, que envía los datos de su localización a los servicios de la Oficina Nacional de Caza y Fauna Salvaje de Francia. No es posible tener información a tiempo real.

En Lenito, en el valle de Hecho, han tenido lugar al menos tres ataques a un rebaño de ovejas en los últimos días, con un saldo de 9 animales muertos y otros heridos y desaparecidos. Sus propietarios, Antonio y Luis Casajús, han criticado una vez más la falta de información por parte del Gobierno de Aragón respecto a los plantígrados. “Tenemos las ovejas todo el mes de agosto en la zona, resulta que sobre todo Claverina está por aquí según el localizador, y nadie nos ha avisado del peligro. Es vergonzoso y al señor Olona hay que darle las gracias por esto”, ha apuntado Antonio Casajús. Estos ganaderos ya no se mueven de Lenito, ni de día ni de noche, para tener controladas a sus ovejas.

No es la primera vez que los ganaderos se quejan por la falta de información. Los de Hecho ya mostraron su malestar el pasado mes de abril, cuando tuvieron lugar los últimos ataques, en ese caso por parte de Neré. Y los de Plan en julio, donde se manifestaron mostrando su frontal oposición a la presencia del oso y defendieron una ganadería extensiva que preserve el medio ambiente y a la población.