Los padres y madres del colegio de Santa Cilia se movilizan para reclamar una gestión directa del servicio de comedor

La Asociación de Madres y Padres Monte Cuculo de Santa Cilia han comenzado este martes una serie de movilizaciones en la puerta del colegio de esta localidad en protesta por la gestión del servicio de comedor. Quieren que la comida se cocine en el propio centro, en lugar de seguir con un catering de línea fría, como ocurre desde el curso 2017-2018. Continuarán el jueves con el montaje de un restaurante de campaña en la puerta del colegio y no descartan no asistir al comedor hasta que no se rescinda el servicio de catering adjudicado.

Hasta este curso, el colegio de Santa Cilia carecía de cocina. Pero este verano han finalizado las obras de estas nuevas instalaciones y así aparece, según explican desde la AMYPA, en la nueva licitación de este servicio, por lo que este curso el colegio debería tener una gestión directa del comedor, al igual que ocurre en el de Hecho, ya que ambos pertenecen al mismo CRA Río Aragón.

El Servicio Provincial de Educación sacó a licitación dicho servicio, pero quedó desierto, así que la solución, apuntan los padres y madres, ha sido continuar “con otra prórroga a la empresa adjudicataria del contrato inicial, también prorrogado y que ni siquiera presentó su oferta en la licitación actual”. “Nuestra sorpresa e indignación se hizo patente en la reunión informativa del colegio donde nos trasladaron la intención de la Dirección Provincial de continuar con la prestación del servicio de línea fría de catering por la empresa Eurocatering”, explican.

Esta empresa está a cargo de la gestión desde el curso 2017-2018 y durante estos dos cursos han sido muchas las quejas y reclamaciones realizadas por la AMYPA, dirigidas tanto a la empresa como a la Dirección Provincial. En enero, los padres y madres se reunieron con la Directora Provincial tras la aparición de objetos en la comida servida por la empresa (una chincheta y plásticos en dos platos de comida, así como hojas de árbol en las bandejas). Estos hechos “no fueron penalizados por la administración, que únicamente solicitó a la empresa que aumentara la vigilancia”, aseguran.

Los padres y madres no entienden que “tras la inversión de dinero público realizada por las diferentes administraciones para acondicionar el comedor y cumpliendo condicionantes e inspecciones técnicas pertinentes, no se pueda cocinar ahí”. Y más atendiendo a que la propia resolución de la adjudicación refleja que “deberá atenderse tanto los cambios de modalidad de gestión como los que atañen a la gestión de las compras de las materias primas”. Desde la AMYPA “no hemos entendido durante estos dos cursos escolares cómo se tomó la decisión de ceder la gestión del servicio del comedor de Santa Cilia a la empresa Eurocatering en 2017 y siempre han existido dudas sobre si se respetaron en la concesión inicial los requisitos de adjudicación”.

Además de las movilizaciones, no descartan iniciar acciones legales por la posible adjudicación fraudulenta del comedor de Santa Cilia en el curso 2017-2018. Se da la circunstancia, según subraya la AMYPA, que la empresa a la que se concedió la gestión del servicio de comedor en el curso 2017-2018 prestó el servicio desde el día 7 de septiembre, aún cuando, según dice literalmente un escrito del Servicio Provincial de Educación (con fecha de 4 de febrero y registro de salida del 7 de febrero, con número 44315): “Con fecha 19 de septiembre de 2017, la Directora del Servicio Provincial envía a la empresa JUANCIBI, S.L (EUROCATERING) comunicación mediante la cual se solicita a la empresa escrito en el que manifieste su conformidad o disconformidad a continuar presentando el servicio de comedor escolar desde el inicio del curso escolar 2017-20128 hasta el día previo a la formalización del contrato con el adjudicatario que resulte de la nueva licitación”.