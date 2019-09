Aínsa pone en marcha un transporte social a 25 núcleos para frenar la despoblación

Desplazarse 20 o 30 kilómetros con 80 años desde un núcleo rural hasta la cabecera del municipio, para ir al médico o hacer las compras, supone una dificultad añadida que suele acabar con el traslado del domicilio y la baja en el censo. Para evitarlo, el Ayuntamiento de Aínsa ha puesto en marcha un servicio de transporte social que llevará hasta esta localidad a los vecinos de los 25 pueblos del término municipal. Empieza hoy, 3 de septiembre, y funcionará los martes (día de mercadillo), con dos rutas, una en la primera y tercera semana del mes y otra en la segunda y la cuarta.

El transporte se realiza en colaboración con la Cruz Roja, que pone el vehículo y se hace cargo del coste del combustible, mientras el Ayuntamiento sufraga al personal. Los usuarios entregarán 3 euros por viaje, más bien a modo de donativo. "Es un precio simbólico, para dar valor al servicio, y no se cobrará a quien no lo pueda pagar", señaló el alcalde, Enrique Pueyo, quien justificó que muchos de los núcleos están muy alejados de Aínsa, a donde necesariamente hay que acudir para hacer gestiones en los bancos, comprar en el supermercado o la farmacia, ir al médico o a la peluquería.

"En esos pueblos hay mucha gente mayor que no puede conducir o no tiene coche. Tiran de un vecino o un familiar, pero estos no siempre pueden dejar sus trabajos para llevarlos", aclaró.

El transporte funciona a demanda, es decir, hay que llamar al Ayuntamiento los lunes antes de las 12.00 para la reserva de plaza. Este lunes no había ninguna, de manera que el primer día del servicio, no se realizará, pero el Ayuntamiento ha calculado 60 usuarios potenciales en las dos rutas. "Sabemos que hay gente interesada, y hace tiempo que nos lo plantearon", comentó Enrique Pueyo. De hecho, ya existe un servicio similar para que los residentes del casco antiguo puedan desplazarse a la zona nueva, donde se instala el mercadillo los martes.

El conductor hará el recorrido por los pueblos que lo soliciten, y en Aínsa parará en la cooperativa, el mercadillo y el cruce. Luego pasará por los diferentes lugares para recoger las compras, "y que no tengan que ir cargados". La primera ruta arranca en Las Bellostas a las 9.00 y cada 5 minutos recala en un pueblo, hasta que llega a las 10.00 a Aínsa. El regreso es a las 13.00. La otra parte de Mondot.

La medida intenta frenar la despoblación. Aínsa crece a costar de los pueblos de su alrededor, que se quedan vacíos. Este año han venido al mundo tres niños en Guaso, Arcusa y Javierre de Olsón, pero llevaban mucho tiempo sin nuevos vecinos.

En Tella-Sin, otro municipio del Sobrarbe, también hay transporte social hasta la cabecera de la comarca para ir al mercado.

Y la iniciativa lleva siete años funcionando en Montanuy (Ribagorza), un municipio formado por 17 núcleos. "Va muy bien", aseguró su alcaldesa, Esther Cereza. Empezó llevando a los mayores los viernes al mercado de Pont de Suert; se amplió a los martes para ir a hacerse análisis clínicos; y ahora en verano, cada sábado, en función de dónde se celebra la misa, transporta a los vecinos a la iglesia. "Lo adaptamos según las actividades, porque es un elemento de dinamización para reunir a los vecinos dispersos por los núcleos", explicó Cereza. También funciona bajo demanda, cuesta 3 euros y en este caso está a cargo de los taxistas del municipio, que se van turnando para prestar este servicio social.