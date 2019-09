Gurrea de Gállego denuncia que se queda sin médico la mitad de septiembre

Nueve meses después de que el alcalde de Gurrea de Gállego , Carlos Til, presentará 1.159 firmas de vecinos reclamando una asistencia continuada, el Ayuntamiento ha vuelto a denunciar que las vacaciones de la médico titular no serán cubiertas por ningún otro sanitario. Esto supondrá que la consulta de la localidad se queda sin servicio la mitad de septiembre, según ha denunciado el Ayuntamiento, aunque el Salud lo limita a solo 8 días.

El Ayuntamiento ha denunciado este lunes en un comunicado que las vacaciones del médico no serán cubiertas por un sustituto y la consecuencia es que la localidad "quede sin atención facultativa la mitad de los días laborables de septiembre". Una situación de la que el consistorio y los vecinos tuvieron conocimiento a través de un pequeño cartel en la puerta de la consulta médica.

Carlos Til quiere dejar al margen a la médico, cuya profesionalidad alaba, “y que tiene bien merecidas sus vacaciones”. Él apunta como responsable al Servicio Aragonés de Salud, que “no ha previsto una evidente situación de desamparo sanitario, lo que supone una negligencia sin justificación posible". Ha dirigido sendas cartas a la Consejera de Sanidad, Pilar Ventura, y al director del Consejo de Salud de Almudévar, de donde depende la atención médica en Gurrea. En ellas expresa el profundo malestar de los vecinos del municipio y exige una rápida solución.

No es la primera vez que el alcalde ha denunciado la situación de la atención médica en Gurrea, hasta el punto de que el año pasado anunció movilizaciones si el Gobierno de Aragón no daba instrucciones al Salud ante lo que considera “una desidia crónica que pone en peligro uno de los derechos esenciales de los habitantes de Gurrea”.

El problema, añade Carlos Til, se agudiza ante la próxima jubilación del facultativo. “A la vista de la experiencia, nos tenemos que la atención sanitaria en Gurrea correrá nuevos peligros”.

Gurrea de Gállego cuenta durante el año con médico todos los días. En ausencia de este, se puede acudir al centro de salud de Almudévar, al que pertenece. Las vacaciones de su facultativo harán que de los días hábiles que hay en este mes, unos 20, casi la mitad no tendrá servicio, y los pacientes deberán viajar, si lo necesitan, a la localidad vecina. "La consejería nos contestará que vayamos a Almudévar, pero que se lo expliquen a las personas mayores o que no disponen de transporte", denuncia el alcalde. Además, hay una residencia con 32 plazas y la mitad corresponde a personas no válidas.

"Se nos llena la boca con el tema de la despoblación, pero no garantizamos servicios básicos. No estamos pidiendo una subvención para cubrir la piscina", ha declarado. El Ayuntamiento reclama que pongan un sustituto y amenaza de nuevo con promover una movilización vecinal, ahora que las fiestas patronales están cerca.

La falta de médicos impide cubrir las vacaciones

Por su parte, el departamento de Sanidad ha dicho que, efectivamente, la médico se va de vacaciones del 29 de agosto al 27 de septiembre. De todo este periodo festivo, el municipio solo se queda sin consulta durante 8 días y además, no seguidos (29, 3, 5, 11, 13, 19, 24 y 26). Durante el resto de los días tiene médico a jornada completa. Y el resto, está la enfermera para atender cualquier incidencia. "Además, obviamente los usuario cuentan con el centro de salud de Almudévar y, en caso de que haya alguna consulta que no pueda esperar al día de médico y el paciente no se pueda trasladar, se puede solicitar una visita a domicilio", señalan desde el departamento, que recuerda que se ofertan siempre el 100% de las sustituciones, pero que la falta de médicos impide cubrir las vacaciones de todos los profesionales