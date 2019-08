En libertad con cargos el detenido por uno de los delitos sexuales denunciados en San Lorenzo

La Policía Nacional está investigando dos denuncias por presuntos delitos sexuales ocurridos en las fiestas de San Lorenzo y ha detenido ya a una persona en relación con uno de ellos. El arrestado es un hombre de 34 años, que este lunes quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento, tras pasar a disposición judicial. El Ayuntamiento de Huesca convocó un acto de repulsa bajo el lema 'No es no', con un minuto de silencio, aunque el programa festivo no se vio alterado.

Los dos casos se produjeron el domingo y en similares circunstancias. Al parecer se trataría de presuntos abusos, ocurridos en el interior de dos bares, uno en el Tubo y otro en el barrio de Santo Domingo. El primero, a primera hora de la mañana, ya trascendió el mismo día. Al parecer una mujer requirió la presencia policial tras sufrir tocamientos por parte de un individuo. Aunque dio una descripción física, todavía no ha sido arrestado.

Este lunes se supo que horas después se registró una segunda denuncia, también en un bar, concretamente de la avenida de Ramón y Cajal. Un hombre fue detenido esa misma tarde. Se trataría de un ciudadano extranjero de 34 años que le hizo tocamientos a una camarera. La Policía Nacional lo puso ayer a disposición del juzgado de guardia, que decretó libertad con cargos, con una orden de alejamiento de la víctima.

Tras conocerse las dos denuncias, el Ayuntamiento decidió convocar un acto de repulsa a las 13.00 en la plaza de Navarra, con un minuto de silencio. El acuerdo se adoptó por unanimidad en la junta de portavoces, que se reúne a diario para analizar las incidencias en las fiestas y en la que participa una representante del Instituto Aragonés de la Mujer, institución que ha prestado apoyo a las presuntas víctimas.

"Cero agresiones"

"Tengo una hija de 17 años y este tipo de hechos me preocupan, te hacen estar más pendiente de si ocurre algo. Ella me ha dicho que, en un par de ocasiones estas fiestas, se ha visto en situaciones comprometidas, totalmente indefensa", señaló Raquel Pisa, uno de los pocos ciudadanos que se acercó hasta la plaza de Navarra para secundar el acto, en el que había algunos representantes de las peñas, como Jenifer Iglesias, presidenta de la Zoiti. "Debería haber cero agresiones", comentó, "a ver si poco a poco vamos solucionando este problema". Ella es partidaria de que se convoquen este tipo de actos. "Más veces habría que hacerlo".

En las fiestas del año pasado, la Policía ya investigó otros dos casos de delitos sexuales. Entonces, se acusó al Ayuntamiento de ocultarlos para evitar alterar el transcurso de las fiestas. Incluso llegó a convocarse una concentración a través de las redes sociales a la que se fueron adhiriendo algunos grupos feministas, que este lunes no asistieron como organización al acto frente al Casino. Por eso este año el alcalde, Luis Felipe, decidió reunir a diario a la junta de portavoces para informar a todos de cualquier incidencia.

Respaldo de los portavoces

Al término de la reunión de este lunes, la portavoz socialista, María Rodrigo, anunció la convocatoria de la concentración, con la que el Ayuntamiento de Huesca quiso mostrar "su repulsa por cualquier hecho que atente contra la libertad sexual de las mujeres". Aclaró que "las fiestas están siendo tranquilas en general", al margen de estos hechos, y recordó que la Policía Local y la Policía Nacional tiene distintos puntos de asistencia para atender cualquier denuncia.

Todos los portavoces respaldaron la medida. "Una sociedad avanzada debe defenderse frente a cualquier conducta que vaya en contra la libertad individual y la libertad sexual", afirmó el del PP, Gerardo Oliván. Por su parte, José Luis Cadena, de Ciudadanos, señaló que es importante "arropar a personas que puedan ver atacada su libertad sexual". Antonio Laborda (Voz) se sumó a la concentración. "Mi partido condena cualquier delito sexual contra las mujeres. Es verdad que puntualizamos en otros y hablamos de violencia intrafamiliar, pero la de índole sexual del hombre hacia la mujer, se condena", manifestó. Pilar Novales (Con Huesca Podemos) consideró "necesario" visibilizar la repulsa "porque este tipo de conductas no tienen cabida ni en las fiestas ni en ningún momento".

