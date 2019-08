"El debut ha sido una pasada"

El histórico relevo de mayorales ha realzado la primera actuación de los Danzantes en las Fiestas de San Lorenzo 2019, aunque ha habido otros dos protagonistas muy especiales de esta mañana: Carlos Nasarre Nunilo y Enrique Carrera Benito, los dos últimos miembros que se han incorporado este año a la agrupación para completar los 27.

Carlos Nasarre ha cogido el puesto vacante que ha dejado su primo hermano, Bernardino Nunilo, y ha confesado al final de la actuación que había sido "muy emocionante" y que había acabado "muy contento". Le había costado dormir, pero porque vive al lado del recinto ferial. Se ha estrenado ya en el primer baile de 'Espadas', aunque luego ha descansado en los 'Palos Viejos', porque se iban turnando al estar incompleto uno de los cuadros, y también en las 'Cintas', donde solo bailan los 16 danzantes con más antigüedad.

Al final, se ha decantado también por el color verde para el fajín, la banda y las alpargatas ya que es una "tradición familiar". En su vestimenta lleva algunos detalles como las iniciales de su mujer y sus hijos, además de unos palos con la bandera de Aragón en homenaje a su primo, que llevaba esos colores en el pañuelo de la cabeza. Y aunque le quedan varios días por delante con muchas actuaciones, ha asegurado que "para un oscense, poder ser danzante es algo que se puede describir con palabras".

Enrique Carrera, de azul celeste, bailando en el Coso. María José Villanueva

Mientras, Pascual Campo había pasado el testigo a Enrique Carrera Benito, sobrino de su nuera, quien también lo ha disfrutado mucho. "Ha sido una pasada", ha resumido. Y eso que llegaba algo cansado porque solo había podido dormir "dos horillas justas". Él ha tenido que esperar a los 'Palos Nuevos' para debutar, el cuarto baile. Y ha podido bailar luego el 'Degollau' y las 'Espadas'. En su caso, ha decidido seguir con el color azul en la vestimenta que llevaba Pascual Campo y una banda pintada a mano con el santo. Se ha propuesto descansar estos días "porque nos quedan bastantes actuaciones y hay que dar la talla", ha afirmado.

Ambos han vivido de cerca la despedida como mayoral después de 15 años de Pascual Campo, "al que le damos las gracias porque nos ha dado todo su apoyo a los debutantes", y le han dado la bienvenida a Francisco San Emeterio, "y ojalá este muchos años también".

Iñaki Barquero, en cambio, ha vivido una mañana del día 10 "muy mal" ya que no ha podido vestirse de danzante por un problema de salud, al igual que Jesús Gracia Añaños. "Estás con muchos nervios porque te dan ganas de salir a bailar con tus compañeros", ha manifestado. Aun así, no ha querido perderse la actuación y sobre todo la despedida de Pascual Campo. "Lo apreciamos mucho porque es una gran persona y es triste, pero la edad no perdona. Aunque seguro que Francisco San Emeterio lo va a hacer muy bien porque es una agrupación que está muy unida", ha destacado. Por último, ha valorado el debut de los dos nuevos miembros. "Lo han hecho muy bien, creo que tenemos danzantes para muchos años y eso es lo bueno porque hay que ir dejando paso a la gente joven".