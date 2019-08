El PP hace el vacío a Cs por el voto en blanco que dio la alcaldía a los socialistas

El Partido Popular no ha superado el haber perdido la alcaldía de Huesca por el voto en blanco que se atribuye a un concejal de Ciudadanos y que impidió que Ana Alós obtuviera la mayoría necesaria pactada con la formación naranja para poner al frente del gobierno municipal. Esa papeleta sin nombre, que nadie a ha admitido como suya, dio el Ayuntamiento a los socialistas, los más votados y con 10 de los 25 concejales por que gobiernan en minoría.

Los populares esperaban la primera oportunidad para reprochar a Cs esta afrenta. Ha sido este miércoles, en el pleno municipal previo a las fiestas de San Lorenzo al cual Ciudadanos ha presentado una propuesta para poner en marcha un portal web denominado Ventanilla Única con toda la información sobre empresas y emprendedores en la ciudad.

El concejal Gerardo Oliván, que ha dejado la portavocía del grupo ha actuado como tal y cuando el alcalde ha dado la palabra al PP para comentar esa moción ha dicho que los populares no participarán en debate algunos ni votarán ninguna propuesta porque "han actuado sin dar la cara". Tras el pleno, el edil ha apostillado que todo cargo público tiene que explicar qué se hace y por qué se "y tener dignidad suficiente para asumir las consecuencias de los actos que realiza".

"Llevamos dos meses con un grupo municipal que no ha explicado por qué ha hecho a Luis Felipe alcalde de Huesca", resaltó. "No vamos a votar ni debatir ninguna propuesta que venga de este grupo hasta que no explique por qué ha hecho alcalde a Luis Felipe porque todas las decisiones son respetables en política siempre y cuando se expliquen y no se amparen en el anonimato", ha dicho Oliván.

La intervención de Oliván ha descolocado un tanto al resto de los grupos de la corporación. El portavoz de Cs, José Luis Cadena, se ha limitado a alzar ligeramente la voz y ha dicho que su "obviarán todos esos ataques que nos hacen día a día ataques porque hemos venido a trabajar, a plantear y a apoyar propuestas que sean buenas para la ciudad".