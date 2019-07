Los concejales de Huesca sí pueden llevar la banda en los actos religiosos

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ya ha emitido su fallo: los concejales y empleados públicos del Ayuntamiento de Huesca podrán asistir a los actos religiosos con los símbolos que acrediten su condición sin infringir el Reglamento de Protocolo y Ceremonial vigente desde 2016.

El TSJA ha estimado de forma parcial el recurso interpuesto por el Partido Popular relativo a la modificación de esta normativa, que impide que los concejales y empleados públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución respecto a la aconfesionalidad del Estado, asistan a actos que tenga carácter religioso en representación de sus cargos.

Esta medida fue una de las más controvertidas y criticadas del pasado mandato municipal, ya que los concejales del grupo popular se negaron a cumplirla por entender que "no se puede coartar la libertad para el ejercicio del cargo público y que los concejales podrían tener libertad para acudir a donde deseen en calidad de su cargo".

Desde el primer momento, los representantes del PP acudieron a todos los actos religiosos con la banda roja que se le impone cuando toma posesión de su responsabilidad. Ciudadanos también tomó la misma decisión en algunas ocasiones.

La sentencia confirma que la corporación no asistirá a ningún acto que tenga carácter religioso ni programará actos que tengan carácter confesional. No obstante, señala que los cargos de representación (alcalde y concejales) así como los empleados públicos (jefes de Policía Local y de Bomberos, por ejemplo) podrán asistir a estos actos de manera particular y emplear en ellos los símbolos que acrediten su condición.

El teniente de alcalde, el socialista José María Romance, ha remarcado que la voluntad del equipo de gobierno es no recurrir la sentencia y adaptar el Reglamento "de forma inmediata y con la máxima unanimidad posible". Por ello, se ha convocado para este miércoles una Junta de Portavoces en la cual se abordará el procedimiento que hay que seguir para "adaptar el Reglamento de cara a estas Fiestas de San Lorenzo",

El teniente de alcalde también ha recordado que el Reglamento nunca ha recogido medidas sancionadoras por su incumplimiento, "por lo que en todo momento respetaba la libertad de los integrantes de la Corporación y de los empleados públicos". El portavoz del PP, Gerado Oliván, ha convocado para este miércoles una rueda de prensa en la que valorará la sentencia del TSJA.