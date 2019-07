Huesca mantendrá el cartel de San Lorenzo porque no hay denuncia de plagio

El Ayuntamiento de Huesca mantendrá 'Huellas de San Lorenzo' como cartel de las próximas fiestas pese a las dudas sobre un posible plagio destapado públicamente el jueves por el 'youtuber' oscense FuenKio en un vídeo que se ha hecho viral y que demuestra que la imagen principal, una alpargata blanca y negra con los cordones verdes es casi idéntica a una imagen de recurso que se puede encontrar en Google.

Así lo ha confirmado este viernes el nuevo concejal de Fiestas, Ramón Lasaosa, en respuesta a la polémica. Ha recordado que el jurado preseleccionó tres carteles entre todos los que se presentaron al concurso para abrir una votación popular que decidiera finalmente el ganador. Un período de tiempo en el que nadie alertó de que la imagen pudiera no ser original.

Sin embargo, a los pocos días de haber presentado oficialmente la obra ganadora, sí llegó una advertencia "anónima" de que la imagen de la alpargata podría haber sido descargada de internet, por lo que desde el área de Fiestas lo pusieron en conocimiento del jurado. Un grupo de expertos, sin ningún cargo político, que está presidido por el Jefe de Servicio del Área de Cultura, Fiestas, Juventud, Educación e Infancia y al que le acompañan cinco vocales más: un técnico de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, un técnico de Artes Plásticas de la Diputación Provincial de Huesca, un técnico de Cultura de la Comarca de la Hoya de Huesca y dos profesionales especialistas en artes plásticas, diseño, imagen, arte, publicidad y comunicación.

El jurado solicitó un informe a la autora, la joven de 19 años Marina Durán, estudiante del Grado Superior de Gráfica Publicitaria en la Escuela de Artes de Huesca, para que justificara la procedencia de la imagen, cómo se le ocurrió el cartel.... Además, se consultó a los servicios jurídicos municipales por si pudiera haber problemas legales por los derechos de la imagen de la alpargata en cuestión.

Y una vez analizados ambos informes, y dado que no se había presentado ninguna reclamación oficial sobre el derecho de la imagen y que consideraron que no había habido "mala fe" en la autora, el jurado y el Ayuntamiento de Huesca decidieron mantener el cartel dada la premura de fechas que impedía abrir un nuevo proceso ya que quedaba poco tiempo para las fiestas y no había margen ya que hay que recordar que el cartel se tiene que adaptar a todo tipo de soportes publicitarios antes del inicio de San Lorenzo.

El equipo de gobierno del PSOE informó de todos estos pasos al resto de partidos políticos en la última comisión de Cultura y Fiestas celebrada el pasado martes "como un ejemplo de transparencia", destaca Ramón Lasosa, quien considera que "es muy complicado que hoy por hoy un jurado pueda tener un control absoluto de todas las imágenes que están circulando por internet". Además, ha insistido en que en su día, ni el jurado profesional ni las más de 500 personas que participaron en la votación de los carteles se dio cuenta de la similitud de la imagen.

El concejal de Fiestas asegura que "hasta el momento" no se ha recibido ninguna comunicación o denuncia oficial de que la polémica imagen esté sujeta a derechos de autor, por lo que podría ser de distribución libre. En todo caso, si hubiera, las bases ya dejan claro que la responsabilidad recaerá totalmente en la ganadora. Esas mismas bases, no obstante, no dictan ningún procedimiento a seguir en caso de detectarse un plagio.

Lasaosa ha defendido la profesionalidad del jurado recalcando que "no tienen ninguna instrucción por parte de la concejalía sobre qué tipo de carteles deben elegir" y que "no son sospechoso de que si hubieran detectado un plagio, hubieran seguido adelante". Por ello, lo atañe más a "un error porque hay una ultrasaturación de imágenes". Con todo, confía en que este episodio sirva para que el próximo año se intenten reforzar los controles sobre la originalidad de las obras.