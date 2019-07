Ana Alós: "Lo peor, aparte del voto en blanco, es que ese día no se dio la cara"

El 15 de junio, ¿llevaba preparado su discurso como alcaldesa?

No. No tenía nada preparado porque me enteré aproximadamente una hora antes de la constitución del Ayuntamiento de que Cs iba a apoyar nuestra candidatura.

Han pasado tres semanas. ¿Cómo recuerda el momento en que el voto en blanco dio la alcaldía al PSOE?

Como un trago amargo. Con la sensación de no entender nada de lo que pasando. Tras los días y la rabia del principio, lo recuerdo con mucha tristeza y dando muchas vueltas a lo que pasó en los días anteriores. Después de repasar lo ocurrido veo que nunca tuve la confianza de que realmente fuéramos a llegar a algo con Cs, nunca estuvo nada claro.

¿Por eso tuvo claro desde el primer momento que esa papeleta en blanco era de Cs?

En ningún momento dudé de mi grupo. Al concejal de Vox le vimos rellenar la papeleta antes de entrar y cuando acabó la sesión y quedaron encima de la mesa mis compañeros vieron las nueve nuestras, escritas por la misma persona. La de Vox , las 10 de Luis Felipe y las dos de Pilar Novales. Creo que hoy ningún oscense duda de que fue Cs, por mucho que digan que no porque ha habido pruebas evidentes de que fue así.

¿Ha hablado usted con el concejal al que los vídeos atribuyen ese voto en blanco?

No. El lunes después llamé dos veces al portavoz de Cs, José Luis Cadena. No me cogió. Le mandé un par de watsap y le dije que no me iba a comunicar vía Twitter y que si quería hablar conmigo que me llamara. El martes por la noche me llamó y me dijo me exigía pedir disculpas. Le contesté que no tenía porqué y que se equivocaba al poner la mano en el fuego por alguien que no había cumplido el compromiso de votar al PP. Es la última conversación que tuve con él y con los ediles de Cs porque no he vuelto a hablar, no los he vuelto a saludar.

¿Piensa que fue un descuido o algo hecho a propósito?

Creo que fue un acto voluntario, meditado y premeditado y que no fue una cuestión individual porque Cs respalda lo que ocurrió y a los tres concejales de Huesca. Entiendo que fue una decisión del partido.

Volviendo a los días previos al pleno. ¿Cuándo supo que la alcaldía iba a ser para Cs?

Me enteré después que Cadena. El jueves por la tarde. Al final de la reunión con Vox me llamaron de Madrid para decirme que había a un pacto donde Cs tenía la alcaldía de Huesca. Les dije que no estábamos de acuerdo, que ellos no nos la habían pedido y que si la querían tenían que exigirla públicamente. Llamé a Cadena y me dijo que él no quería ser alcalde. Creo que fueron muy poco honestos con nosotros porque no nos trasladaron la información que tenían y nos estuvieron engañando hasta el final.

A lo mejor su partido tenía que haberla informado antes...

Se nos informó el jueves por la tarde. A partir de ahí empezamos a hablar con el PP nacional porque nos mostramos siempre en contra de dar la alcaldía a un grupo con tres concejales. No nos parecía razonable y no se podía explicar. El viernes por la noche, la decisión era que yo me presentaba como candidata, que nos votábamos a nosotros mismos y que Cs no nos iba a apoyar. Ese día nos reunimos con Cadena y algún miembro más de Cs y así se lo dijimos. Él mantenía que no quería ser alcalde.

¿Y que ocurrió el sábado antes del pleno?

Me levanté sabiendo que no iba a ser alcaldesa. A las 8.00, sabía que el alcalde, tal y como estaban las cosas, iba a ser Luis Felipe.

Si Maroto no hubiera planteado la moción de censura, ¿la habrían pedido ustedes?

Cuando salimos del pleno y Maroto ya había dicho lo de la moción, yo estaba en shock. ras el sofocón, creímos que había buscar una solución rápida. No se podía tener en vilo al Ayuntamiento y, si era verdad lo que decía Cs, o que hubiera sido un error en tres días podían rectificar firmando la moción. Lo peor de ese día, aparte del voto en blanco, es que no se dio la cara. Si quien lo hizo hubiera salido a decir que había sido él porque no compartía esa decisión me hubiera parecido legítimo, pero es que antes de bajar al pleno nos estuvimos abrazando por haber llegado a una solución que todos creíamos buena. Al ver que Cs no firmó la moción quedaba claro que habían votado en blanco.

¿Se le pidió desde el PP que se disculpara, como pedía Cs, para conseguir la alcaldía?

En ningún momento. Teníamos claro lo que había pasado. Yo no mentí. Fue la primera acusación de Cadena, que mentí al decir que el PP no le había ofrecido la alcaldía y yo nunca se la ofrecí, al contrario, me resistí a que la tuviera. Siempre mantuvimos que Cs había votado en blanco. Las pruebas han demostrado que teníamos razón. Mintieron ellos al decir que querían pactar con nosotros, al plantear un gobierno sabiendo que querían la alcaldía y al afirmar que los tres habían votado al PP en la investidura.

¿Por qué ha cedido la portavocía del grupo a Gerardo Oliván?

Llevo desde 2003 en el Ayuntamiento de Huesca. He estado en la oposición, también como portavoz, y he sido alcaldesa. Ahora, he creído que quien mejor puede hacer esta labor es Gerardo Oliván. Yo seguiré trabajando en el grupo municipal porque estaré en Urbanismo y Tecnología, con mis compañeros y siendo útil para Huesca desde el Senado; voy a compatibilizar las dos cosas.

¿Cómo ve al gobierno del PSOE?

Cogido con pinzas y esperando que se apacigüe todo, pensando que el tiempo borrará lo que ha pasado. Creo que a partir de septiembre la intención del PSOE es llegar a pactos con Cs y ahí seremos implacables. Le dijimos a Luis Felipe que, desde la oposición constructiva, el PP garantizaría estabilidad en presupuestos y ordenanzas si hacía falta. Pero si hay pactos con Cs entenderemos que esto ha sido un juego sucio y que el PSOE estaba detrás.