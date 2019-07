Castejón de Monegros, capital internacional del piano

La localidad oscense de Castejón de Monegros, ubicada en la Sierra de Alcubierre, despedía este viernes su cita más internacional, ya que desde el pasado 27 de junio se convertía en el escenario de la primera edición del concurso internacional de piano ‘Monegrarte’, en el que participaron más de una treintena de músicos de entre 6 y 25 años de 13 nacionalidades distintas. Hasta el municipio se acercaron artistas llegados de distintos puntos de España, Estados Unidos, Japón o India, entre otros.

Lugares como el emblemático claustro de la Iglesia de Nuestra Señora de La Lumbre o los porches de su casa consistorial se han convertido durante más de una semana en el improvisado escenario por el que han desfilado algunos de los mejores concertistas del panorama internacional, así como jóvenes promesas que han puesto a prueba su destreza bajo la atenta mirada de un jurado compuesto por el japonés Rintaru Akamatsu, los chinos Ernest So y Anthony Tam, la italiana Francesca Vidal o la aragonesa Nati Ballarín, directora musical del festival.

“Uno de los objetivos principales de la cita era combinar la música con el rico patrimonio y la gastronomía de la localidad, por eso queríamos que las actuaciones fuesen abiertas al público y en escenarios tan espectaculares como estos ubicados al aire libre”, explica la directora, natural de la zona y que asegura que Castejón de Monegros es un lugar que guarda muchas sorpresas al visitante.

“Hace siete años empecé a organizar un concurso semejante en Alicante, donde vivía. Pensé que tenía que hacer algo parecido en mi tierra y en el Ayuntamiento de Castejón se volcaron con la iniciativa”, afirma Ballarín, que asegura que el escenario es importante, pero lo fundamental son “dos buenas manos y un buen instrumento”. “Lugares como el claustro del pórtico de la iglesia nos han dado una acústica espectacular”, reivindica.

Además de los jóvenes intérpretes, entre los visitantes de esta primera edición también han desfilado –y amenizado alguna de las veladas- artistas de renombre como la polaca Alicja Fiderkiewicz, quien a sus casi 70 años fue considerada una niña prodigio del piano que empezó su trayectoria musical con tan solo 3; o Anthony Tam, nacido en China y actual presidente de la Asociación Mundial de profesionales del piano de Honk Kong.

Tras la primera fase del concurso, que se desarrolló del 27 al 30 de junio y que se dividió en varias categorías –solista, piano a cuatro, seis u ocho manos-, del 1 al 5 de julio se han llevado a cabo las diferentes clases magistrales gratuitas que han podido disfrutar los más de 30 finalistas que se impusieron entre más de un centenar de músicos de todo el mundo. “La respuesta ha sido maravillosa, y no solo por parte de los participantes, también del público. La iglesia se nos ha quedado pequeña varios días con gente de Castejón y de pueblos de la zona”, explica Ballarín.

Otra de las peculiaridades del evento guarda relación con los galardones, ya que el premio para los finalistas es una completa formación que, además, han podido disfrutar los vecinos y visitantes del pueblo. Sin duda, una novedosa forma de generar alternativas de ocio en una localidad oscense de apenas 400 habitantes en forma de conciertos gratuitos que se han podido disfrutar cada noche.

Uno de los jóvenes que han recalado durante estos días por la localidad aragonesa ha sido Luis Muñoz, de Alicante, que a sus 14 años asegura que comenzó en esto de la música cuando tan solo era un niño. “Mis padres me regalaron un piano de juguete cuando tenía tres años y ya no he dejado de darle a la tecla”, explica el joven. Este año, y tras cursar primero y segundo de piano en un mismo año, se prepara para comenzar su cuarto año: “De momento sé que quiero ser músico, pero todavía queda mucho por recorrer”.

En su opinión, ‘Monegrarte’ ha sido una oportunidad de lujo para conocer a músicos de todo el mundo y aprender con algunos de los mejores concertistas del momento. “Es impresionante la variedad de músicos que hay por todo el mundo. Somos tan solo una gota de agua en el inmenso mar de la música que, en este caso, nos hemos juntado en Castejón”, resume Muñoz, que destaca la alegría y la simpatía de la gente del pueblo y la tranquilidad que se respira en el ambiente. “Sin duda, se lo recomendaría a cualquier músico. Para mí han sido casi como unas vacaciones”, concluye.

Talento local, acariciando las estrellas

Este sábado, a las 22.00, tendrá lugar el broche de oro de la cita protagonizado por el talento local y en otro de los escenarios idílicos de la localidad como es el Castillo-Ermita de San Sebastián y San Fabián. Los encargados de despedir esta primera edición de ‘Mongrarte’ serán la propia Ballarín al piano, concertista nacida en Sariñena, directora artística del Concurso Internacional de Piano Vila de Xàbia y actual presidenta de la Asociación Mundial de Profesores de Piano en España, quien estará acompañada por la voz de Nelly Rodríguez –natural de Sariñena-, el oscense Alejandro Escuer y la gallega Mónica Suárez.

“Aunque no podemos desvelar mucho porque queremos sorprender a los asistentes, será un concierto al aire libre en nuestro precioso castillo y en el que contaremos con una iluminación verdaderamente especial”, concluye la organizadora.