Verano de gran piano en Castejón de Monegros

Va a pasar algo grande en Castejón de Monegros dentro de dos meses, y el piano es la clave. Allí se espera con ansias el 27 de junio para entrar en el mapa mundial de las 88 teclas, esa armoniosa combinación de negras y blancas que, por cierto, da nombre a la academia que tiene Nati Ballarín en Sariñena. Hija del pueblo de Castejón por vía materna, esta pianista preside la delegación española de la Asociación Mundial de Profesores de Piano. También es fundadora en Castejón de la Asociación Cultural Monegrarte, que lleva apenas cinco meses en funcionamiento; ha surgido para canalizar la organización de la primera edición del Monegrarte Internacional Piano Competition & Festival, la primera y más espectacular iniciativa de lo que se espera sea una larga lista de ilusiones materializadas en el plano cultural del municipio. Será entre el 27 y 30 de este próximo mes de junio (concurso) y del 1 al 5 de julio (conciertos, masterclasses y talleres).

Francisco Castejón es el actual teniente de alcalde, y despeja con suficiencia las incógnitas de la economía local. "La agricultura y ganadería siguen siendo fundamentales aquí; tenemos muchas granjas porcinas y de pollos, también hay apicultores y la fábrica mielera El Castillo está creciendo bien. Por otro lado, el Grupo Jorge tiene intereses madereros y granjas. En cuanto a los servicios, hay médico, farmacia, hostal-bar con La Chipranera, centro social, buenas instalaciones deportivas... se van a hacer dos pistas de petanca, una para la zona baja del pueblo y otra para la alta. También se lleva idea de construir la pista de pádel, furor generalizado entre los jóvenes".

La primera edición de un concurso internacional, con el impulso de una hija del pueblo y el apoyo incondicional del ayuntamiento, pondrá al municipio en el mapa mundial de la música clásica.

En Castejón es clave Asociación del Dance, con dos fechas marcadas en su calendario: el 20 de enero por San Sebastián y el 26 de julio con las fiestas mayores de Santa Ana; este año también danzarán en a apertura del concurso de Monegrarte. También hay asociación de amas de casa, con clases de pintura y profesora particular, jota... por otro lado, la cofradía de los tambores de Semana Santa pasa de los cuarenta miembros entre niños y adultos.

El piano dinamizador

Nati pasó en Castejón todas las vacaciones de su infancia. "Me venía siempre con mi abuela; además, mi padre llevó la gasolinera del pueblo hasta que se jubiló; estudié en el instituto de Sariñena y luego marché al Conservatorio Superior de Valencia; saqué unas oposiciones y me quedé. Este año ando de excedencia, y por eso decidimos montar Monegrarte; acumulo siete años de experiencia por un Concurso Internacional de Piano en Jávea y pensamos que se podía extrapolar la idea al encanto de los Monegros. Le llevé la idea a la alcaldesa, Ana María Puey, y la muestra de apoyo fue instantánea: lo que necesites, te ayudaré en todo lo que pueda. Hemos preparado un equipo fantástico; yo me centro en la coordinación y dirección artística".

El concurso será en el pórtico de la iglesia de Nuestra Señora de la Lumbre, una estancia mágica de piedra, con la bóveda de madera. Otro escenario será el salón polivalente local, de gran tamaño; la Asociación del Monte Blanco también colaborará. Hay muchos auspicios y patrocinios, desde instituciones a varias firmas privadas y gente del pueblo. "Antón García Abril y su hija Adriana también colaboran –explica Nati, con los ojos brillantes de ilusión– y el Shigeru Kawai Center de Madrid, amén de ceder pianos para el desarrollo del concurso, ofrece un concierto allá a uno de los ganadores. Hay secciones de piano solo y piano a cuatro, seis y ocho manos. Del centenar de personas inscritas pasan una treintena a la final; hay gente de 13 nacionalidades, esparcidas por todo el mundo. El jurado es internacional, con figuras de varios continentes".

Los premios serán diferentes ‘masterclasses’ con especialistas de talla mundial, y habrá varios conciertos nocturnos. "Una pianista polaca los inaugurará, Alicia Fiderkiewicz, que también impartirá su clase; serán en diferentes lugares, y lo cerraré yo el último día en el castillo. Tenemos patrocinio de Casio, que regalará cuatro pianos a las mejores interpretaciones. También las banquetas para piano Hidrau-Model, de Algemesí, una de las dos que hay en el mundo", explica Nati. En los días del Monegrarte también habrá sitio para talleres lúdicos, como uno de beber en bota y porrón que patrocina Botería Mairal de Sariñena. El grupo del Dance enseñará a palotear, y habrá curso de ‘spanglish’ para extranjeros.

En datos

Comarca: Los Monegros.

Población: 531 .

Distancia a Huesca, su capital de provincia: 72 km.

Los imprescindibles

Romería a San Miguel

Cada ocho de mayo, un grupo de castejoneros celebra la festividad de San Miguel recorriendo a pie los 14 kilómetros que separan el pueblo de la ermita del santo, tras los montes de Jubierre.

¿Origen romano?

El enigma sobre el origen de Castejón de Monegros se encierra en las grande piedras que conforman su fuente, conocida con el nombre de La Madre, que revela un importante núcleo de población desde la época romana.

El libro del pueblo

Libro de Castejón, coordinado en 2011 por el maestro jubilado Juan José Buil, junto a María Blanca Zabalza e Ignasi Icart. ‘Territorio, Patrimonio e Historia de Castejón de Monegros’.