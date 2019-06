A dos días de celebrarse el primero de los ejercicios, el Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca ha ordenado suspender las oposiciones a las que aspiraban 1.100 personas de todo el país para cubrir 58 plazas de bomberos y de oficiales para el nuevo servicio provincial, cuya puesta en marcha está prevista para este otoño. Aun así, la Diputación Provincial mantiene de momento los mismos plazos de incorporación de los otros 56 trabajadores que llegarán transferidos de comarcas y ayuntamientos entre el 1 y el 31 de octubre (hay acuerdos plenarios que fijan esa fecha que habría que revocar en caso contrario) y también las gestiones que ya estaban iniciadas para poder licitar la compra del nuevo equipamiento necesario.

Atiende de esta forma una medida cautelar que había solicitado el Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón (SPBA), que recurrió las bases aprobadas por la Diputación Provincial de Huesca por reservar 12 de las plazas para personal militar de tropa y marinería solicitada. La institución no se había opuesto a la petición de aplazar del proceso selectivo para que no se repitiera lo ocurrido hace unos años con unas oposiciones de auxiliares administrativos que posteriormente fueron anuladas.

El área de Recursos Humanos de la DPH ha comunicado la decisión judicial este jueves por correo electrónico y mensajería instantánea a los 1.099 aspirantes que estaban citados este fin de semana para examinarse del primero de los ejercicios, un test de 140 preguntas, en las aulas del IES Pirámide. Los 867 admitidos para las 24 plazas de bombero por oposición libre estaban citados el sábado a las 10.00, y los 232 candidatos a las 34 de oficial por concurso-oposición, al día siguiente a la misma. Ahora, ambas pruebas quedan pendientes "sin determinación de nueva fecha". Las oposiciones contemplan otros cuatro ejercicios con una prueba práctica, además de la obligación de superar un curso en la Academia Aragonesa de Bomberos.

Desde la Diputación Provincial de Huesca han recordado que la convocatoria pública de estas 24 plazas de bombero y las 34 de oficial llegó tras el acuerdo unánime de todos los grupos políticos (PSOE, PP, PAR y Cambiar) para la modificación de la plantilla y las autorizaciones del Gobierno Central por el aumento de la plantilla y la masa salarial, al mismo tiempo que la Diputación iniciaba un proceso de negociación colectiva con el personal.

Además, José Luis Gállego, diputado delegado de Protección Civil, ha insistido en que, pese a este auto judicial, la DPH no va a paralizar la tramitación para la puesta en marcha del servicio provincial y que, por tanto, siguen trabajando, bajo la coordinación del nuevo inspector jefe de Bomberos, Daniel Muñoz, para completar la organización territorial del SPEIS, su estructura organizativa y las distintas fases con el objetivo de implementarlo y dar respuesta a esta competencia delegada por el Gobierno de Aragón hasta que esté en marcha un servicio autonómico de bomberos.

En su auto, el juez considera que "el esfuerzo personal enorme que supone la preparación de una oposición y las expectativas objetivas y subjetivas que genera en un aspirante su superación son elementos que merecen una protección proporcional a su dimensión y es evidente que una sentencia estimatoria de la demanda podría frustrar el esfuerzo y expectativas de algunos de los aspirantes". Explica que tanto el SPBA como la DPH consideran que "es globalmente más conveniente la certeza en el desarrollo y resultado final del proceso selectivo que la alternativa de su continuación". Por ello, resuelve que "no puede considerar contrario al interés público acordar en el sentido en que ambas partes solicitan" y estima la medida cautelar declarando la suspensión del proceso selectivo en curso "hasta la confirmación o anulación definitiva de las bases en que se funda".

El Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón defiende la medida cautelar que habían solicitado "porque si no, iban a seguir adelante con las oposiciones y no hubiera tenido ningún sentido el recurso", ha explicado Pedro Calderón. Y aunque lamentan los perjuicios causados a los cerca de 1.100 aspirantes, también recalcan que si finalmente el juez les da la razón, aumentará el número de plazas disponibles.

Ahora, desde el SPBA llaman a la DPH a abrir un nuevo proceso de negociación donde puedan estar presentes ya que al no tener representación legan en la institución, no han podido participar en las mesas. A este respecto, apuestan por crear una estructura básica profesional "y no política" y realizar, en primer lugar, las adscripciones del personal de otras administraciones y luego "hacer unas oposiciones donde los militares entren igual que todos, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y un concurso oposición para valorar el tiempo que llevan apagando incendios los trabajadores de las comarcas, pero no entrar directamente". También rechazan que se saquen plazas de oficial "porque es el puesto que más experiencia requiere". En caso contrario, dudan de que el servicio provincial se pueda poner en marcha en octubre.

Mientras, el sindicato Comisiones Obreras también interpuso un contencioso-administrativo pidiendo que se declarara nulos los decretos de convocatoria. En su caso, se oponían también a la reserva de plazas para militares y exigían que los puestos de oficial se adjudicaran por promoción interna y no por concurso-oposición. Por ello, solicitaban una nueva convocatoria con la totalidad de las plazas recogidas en la oferta de empleo de 2018, sin reserva para militares, o subsidiariamente, que se ampliara antes de la conclusión del proceso selectivo el número de plazas hasta completar la oferta.

Sin embargo, no solicitó la suspensión de las oposiciones como medida cautelar. Y aunque respetan la decisión tomada por el juez, lamentan que se haya admitido la petición del SPBA por los "enormes perjuicios" para los más de 1.000 opositores, "que no se merecen este trato por muy en desacuerdo que estemos con las decisiones de la DPH", ha argumentado Óscar Muñoz. El representante de CC. OO ha asegurado que han tenido planteamientos "coincidentes" en muchas ocasiones con el Sindicato Profesional de Bomberos, "pero a nosotros no se nos ocurrió pedir la paralización porque creemos que es compatible la vía judicial con que sigan adelante las oposiciones, aunque cada uno defiende lo que considera oportuno".

Muñoz también lamenta que con esta decisión queda en el aire la puesta en funcionamiento del servicio. "El SPBA ha estado metiendo una presión exagerada a la DPH para sacar el servicio adelante y nosotros siempre hemos mantenido que había que tener calma porque nuestro sindicato en Sevilla ya no había dicho que el proceso similar había durado casi tres años. Y a la postre, los que tenían tanta prisa son los que van a paralizar el servicio porque si ya era muy difícil llegar a octubre, ahora ya es imposible técnicamente que se cree en esa fecha por calendario", ha criticado.

Hace apenas unas pocas semanas, la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales y la Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón realizaron una manifestación por las calles de Huesca, secundada por unos 200 bomberos llegados de diferentes puntos del país, para pedir que se respetaran los principios de igualdad, mérito y capacidad. Entonces, denunciaron que no existían precedentes en ninguna otra administración y tacharon de "privilegio" que hubiera más de 1.000 aspirantes para 46 plazas y solo 52 para las 12 de militares. Desde la DPH, sin embargo, siempre han defendido que su decisión está amparada en informes jurídicos y técnicos.