"Empezamos a mirar una manipuladora en Navidad y hemos venido a Huesca a cerrar el trato en Demoagro por 90.000 euros"

"Llevamos mirando desde Navidades una manipuladora de 7 metros de brazo y 4.200 kilos de cazo para comprar, porque ya tenemos dos y necesitamos otra en la explotación. Y al final hemos decidido venir a Huesca a cerrar el trato por 90.000 euros y que nos la bajen a casa". Es el testimonio de Manolo Aledón, un ganadero de ovino que este martes ha viajado más de 350 kilómetros desde Vall de Uxó (Castellón) con su hermano y uno de sus ocho trabajadores para formalizar la compra en Demoagro 2019, una gran demostración multimarca en campo que convierte hasta el jueves a Huesca en el mayor escaparate nacional de las últimas novedades en maquinaria agrícola. Y es que él mismo ha reconocido que "sin nuevas inversiones para mejorar la productividad y aumentar el número de animales, estás abocado a desaparecer en un sector como el ovino que está arruinado porque nos pagan los mismos precios que hace 40 años".

La feria ha abierto este martes sus puertas en la finca Castillo de Orús, a pocos kilómetros de Huesca en dirección a Zaragoza por la N-330. Sobre una superficie de 50 hectáreas se han desplegado más de 1.000 máquinas entre tractores y otros equipos autopropulsados, suspendidos y arrastrados, pertenecientes a 52 expositores y 29 patrocinadores.

Demoagro, que tiene una periodicidad bienal como FIMA (su feria gemela bajo techo) aunque en años diferentes, está promovida por la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat). Después de celebrar las tres ediciones anteriores en Burgos (2013 y 2015) y Cuenca (2017), ha elegido Huesca "porque es una agrícola muy profesional y con clientes potenciales muy importantes", ha destacado el presidente de la asociación, Ignacio Ruiz, quien ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca, la Guardia Civil o Protección Civil "para que la feria sea un éxito, que ya lo está siendo con mucho público y muy buen tiempo", ha valorado en esta primera jornada.

Ruiz ha reconocido que uno de los objetivos de este certamen es presentar las novedades a los agricultores para incentivar el mercado a corto plazo, pero también ha incidido en que "a largo plazo lo que buscamos es dar una imagen de unión en el sector y de apoyo a los agricultores mostrándoles todas las tecnologías disponibles para que cada uno encuentre la máquina que mejor se adapte a su explotación y rentabilidad". Desde Ansemat esperan que 2019 sea al menos tan bueno "o un poco mejor" en ventas que el año pasado "después de un 2017 con cifras muy negativas". De momento, en los cuatro primeros meses de este año, las ventas de tractores en España aumentaron un 23%.

La feria está distribuida en círculos concéntricos y en el exterior se sitúa Demorrecolección, con firmas expertas en esta parte final del proceso agrícola. Entre ellas hay varias multinacionales como John Deer, que casi ha trasladado estos días a Huesca sus oficinas desplazando más de 120 empleados y un total de 70 tractores entre los que exponen su parcela y los que han prestado a otras marcas de aperos. "Hemos traído toda la gama, desde los más grandes de 620 caballos hasta los más pequeños o el más vendido en España. Pero también una cosechadora que es nuestro buque insignia de maquinaria de campaña, segadoras...", ha explicado Alfonso Lorenzi, gerente de márquetin. Pero más allá de poder probar un tractor "y ver si tira mucho o poco", muestran las últimas novedades en tecnologías como la posibilidad de avisar con antelación a los clientes de posibles averías "para que vaya al taller antes de que se le quede parada la máquina" gracias a sus sistemas de conectividad. En su caso, tienen expectativas muy buenas "porque a nivel de venta de tractores estamos en un momento dulce ya que el mercado está subiendo un poco y nosotros muchísimo, con lo cual estamos muy contentos".

Otra gran empresa de origen estadounidense presente en Demoagro es Case H, que ha llevado a Huesca un total de 34 máquinas, priorizando "lo que más se puede adaptar al tipo de explotaciones de la zona del norte de España como tractores de hasta 565 caballos que demandan cooperativas de granjas, además de empacadoras, cosechadoras...", ha señalado Julio Villegas, responsable de márquetin. Una veintena de personas de la marca, con el apoyo además de los concesionarios, tratan de enseñar "de una manera didáctica" las últimas mejoras. Además, en su caso presentan en la feria en exclusiva las aplicaciones para una "agricultura 4.0" ya que sus vehículos incorporan aparatos con infrarrojos que permiten conocer el nivel de agua en el suelo, cuándo hay que pulverizar los cultivos o predecir enfermedades. "Es una inversión importante que se amortiza si conseguimos una afluencia importante de visitantes", ha recalcado.

También la multinacional francesa Massey Ferguson, con más de 30 años de trayectoria en España y 32 concesionarios, ha querido estar presente en la feria con unas 25 personas no solo para dar a conocer sus novedades en maquinaria, sino también para apoyar la próxima apertura de una nueva sucursal en Binéfar. Según Gema Flores, responsable de márquetin, lo mejor de Demoagro respecto a FIMA, por ejemplo, es que "los clientes pueden ver toda nuestra gama de productos en acción, trabajando en el propio campo, y eso es muy ventajoso porque pueden comprobar realmente el potencial que tienen". Ahora, esperan que esta fuerte inversión logística se traduzca en ventas. Y de momento son optimistas porque después de las últimas lluvias, se está animando más el mercado "y está haciendo que la gente se anime a comprar, aunque en el último trimestre del año es cuando más ventas hay".

Entre los visitantes de esta primera jornada ha habido agricultores de casi todos los puntos de España. Y Aragón, por cercanía, ha aportado un gran número, como Luis Antonio Alquézar, de Torrecilla de Alcañiz (Teruel). Él ya estuvo en la primera edición de Demoagro en Burgos y esta vez ha vuelto a repetir "porque para los que somos agricultores, tienes que venir casi obligado a estas cosas ya que en FIMA ves las máquinas en los stands, pero aquí las ves trabajando y las puedes probar, lo cual es una ventaja". No obstante, también ha dejado claro que solo había venido "a mirar".

De más lejos ha llegado Óscar Cantera, que ha viajado con su cuñado y el hijo de este desde Miranda de Ebro (Burgos). "He venido a ver cómo funciona una segadora, pero sin más pretensiones porque me compré el año pasado una cosechadora y ahora no tengo dinero. Además, vengo a cosechar por esta zona así que he aprovechado para venir a conocer a vendedores y a compañeros", ha afirmado.

Mientras, para Javier Esparch, de Girona, ha sido su primera visita a Demoagro y ha asegurado salir satisfecho "porque aquí puedes ver cómo trabajan las máquinas y cosas que en el concesionario no las verías, solo por eso ya merece la pena el viaje", ha destacado. En su caso, tampoco está pensando en comprar nada "porque estoy bastante equipado de todo y no necesito nada ahora mismo".

También se ha visto mucho público joven como Javier Pérez, de 22 años, que también ha viajado desde un pueblo de Burgos. Está estudiando Ingeniería Agroalimentaria con vistas a darle el relevo a su padre en la explotación y su principal interés era la agricultura de precisión. "Estoy empapándome un poco de la profesión para intentar ser mejor agricultor y ampliar todo lo que se pueda si me hago cargo de la explotación. Y por eso me interesa sobre todo la innovación", ha subrayado.