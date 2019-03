El Panticosa Esquí Club sigue formando a estrellas

El Panticosa Esquí Club celebra este fin de semana la undécima edición del Trofeo Panticosa sub 10 y sub 12 Memorial Sergio Belio-Comarca Pirineos Alto Gállego en la estación de Aramón Panticosa. Contará con más de 200 niños y niñas inscritos de edades comprendidas entre los 9 y los 12 años que disputarán un eslalon gigante cada día en la pista Mandilar que la estación ha acondicionado para apoyar el deporte de base y la competición. La prueba forma parte de la Copa Aragón y para el Valle de Tena supone uno de los eventos deportivos más importantes y la labor y apoyo de los voluntarios resulta fundamental.

La 2019-20 está siendo una gran temporada en el aspecto puramente deportivo, lo que refuerza la buena gestión y organización interna de un club que en 2022 cumplirá 50 años desde su creación en el 1972. La principal novedad para el Panticosa Esquí Club es sin duda el programa de tecnificación Esquí Estudio, en el que diez deportistas de entre 13 y 16 años están esquiando los meses de enero, febrero y marzo seis días a la semana y estudian y duermen en Jaca. Se trata de un proyecto deportivo y académico “fundamental para dotar a los deportistas de un volumen suficiente de horas y días de esquí para lograr mejoras técnicas y tácticas que puedan optimizar su rendimiento deportivo”, señalan desde la entidad.

También se subraya el programa anual de preparación física y de entrenamiento en nieve durante el verano y otoño, con el que muchos deportistas del club participaron en 2018 viajando a los stages de entrenamiento de junio y julio en el glaciar en Les Deux Alpes en Francia y los stages indoor de Madrid Snowzone en otoño. Prueba de este buen trabajo es que el Panticosa Esquí Club suma casi 200 deportistas en actividades relacionadas con el esquí alpino que forman una gran familia de esquiadores.

Cabe destacar a Mara Morlans, Ignacio Tellechea, Javier Fernández y Alejandro Montón, que en las competiciones de sub 10 y sub 12 están están rindiendo a un alto nivel y subiendo al podio en varias ocasiones. En sub 14 y sub 16, Hugo Robres se proclamó campeón de Aragón de eslalon y de gigante y junto a sus compañeros Sergio Natalías y Gabriel Alonso, los tres deportistas del Esquí Estudio, han logrado subir en varias ocasiones al podio en las distintas pruebas celebradas en Aragón, además de lograr varios top 10 en la segunda fase de Copa de España de Astún.