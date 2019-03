Las jornadas 'Derechos y discapacidad' arrojan luz sobre la plena igualdad legal de los discapacitados intelectuales

El Salón Azul del Casino de Huesca acogerá el próximo 19 y el 28 de marzo la celebración de las jornadas 'Derecho y discapacidad: entre la autodeterminación y la incapacitación'. El programa diseñado por el psicólogo de la asociación Down Huesca, el profesor Elias Vived, constituye una oportunidad única de conocer los aspectos más importantes sobre la situación jurídica, la participación pública y política de las personas con discapacidad, a poco más de un mes de los primeros comicios generales.

La primera de las jornadas sobre 'Derechos y discapacidad: entre la autodeterminación y la incapacitación', está promovida por la Obra Social “la Caixa” en Aragón. Bajo el título 'Situación actual de las medidas jurídicas en torno a la discapacidad intelectual o del desarrollo', Sofía de Salas Murillo y María Victoria Mayor del Hoyo, profesoras titulares de la Facultad de Derecho en la Universidad de Zaragoza hablarán en profundidad del cambio en la ley electoral.

Una ley que hasta hace apenas cuatro meses privaba del derecho del sufragio a las personas incapacitadas judicialmente si la sentencia lo preveía expresamente. Esa privación de derechos fundamentales, que podía afectar a personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, carecía de sentido desde una visión de derechos humanos y entraba en clara contradicción con la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas, firmada y ratificada por España. Este tratado internacional, en su artículo 12, establece la plena igualdad legal de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida, sin que quepan restricciones por razón de discapacidad. Además, garantiza el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida política y en los procesos electorales sin ningún tipo de exclusiones.

NOTICIAS RELACIONADAS Votar con discapacidad intelectual, una carrera con más de un obstáculo

Por fin, el 17 de octubre pasado el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para otorgar el derecho al voto a las 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que estaban privadas del mismo en España.

El 28 de marzo tendrá lugar la segunda de las jornadas, que abordará la 'Participación política y pública de las personas con discapacidad'. Moderada por Elías Vived, psicólogo de Down Huesca, en ella se contará con la participación de Juan Andrés Baratech, fiscal jefe de Huesca y de varias personas con discapacidad. Sobre la mesa, sus derechos y su participación en los procesos electorales, temática sobre la que tendrán la oportunidad de debatir ampliamente con el fiscal jefe, y en la que se llevan formando desde hace meses.

Los talleres 'Derecho a votar: qué debo saber, qué debo hacer' han estado preparando a más de 40 personas con discapacidad de entidades pertenecientes a ATADES Huesca, ASPACE Huesca, ASZA y Down Huesca para que conozcan sus derechos -especialmente la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad- y sobre su participación en las próximas votaciones (europeas, generales, autonómicas y municipales).

Durante un total de once sesiones, dirigidas por Elías Vived, no solo se ha pretendido contribuir en procesos de desarrollo de las personas con discapacidad en torno a la autodeterminación y la participación en la vida política y en la vida pública, sino también potenciar sus capacidades divulgativas, conversacionales y de debate, de manera que aprendan a explicar sus derechos, y a defenderlos. Esta jornada es el resultado del taller que Down Huesca realiza todos los lunes en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y que pretende según explica Vived "que las personas con discapacidad intelectual conozcan sus derechos, especialmente aquellos que tienen que ver con su participación en la vida pública y el derecho a voto, conocer las instituciones de la Unión Europea, el pensamiento de las personas con discapacidad con respecto a este derecho y las situaciones de discriminación que se dan, aunque bien es cierto que hemos conseguido un gran avance con el cambio de la legislación" en diciembre de 2018.

Parte del alumnado de estos talleres será el que debata el próximo 28 de marzo con el fiscal Juan Andrés Baratech y será también partícipe de la jornada 'Accesibilidad al voto para las personas con discapacidad' que tendrá lugar en Lourdes (Francia) el próximo 12 de abril, organizadas por ADAPEI, asociación de personas con discapacidad intelectual del departamento galo de Haytes-Pyrénées.

Una jornada que reunirá a políticos, familiares y profesionales de España y Francia, en un acto que tiene la vista puesta en las elecciones europeas del próximo mes de mayo.

El proyecto PYRHEQUAL ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia- Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor de desarrollo territorial sostenible.