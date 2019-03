"Cuando intentamos salir ya no pudimos, subía el fuego por la escalera"

Los vecinos del número 6 de la calle Hospital de Jaca, en pleno casco antiguo, no olvidarán nunca lo vivido esta pasada madrugada, cuando el edificio donde residen se ha visto afectado por un incendio que se ha saldado con 19 personas heridas. Afortunadamente todo ha quedado en un susto, pero como reconocen los propios vecinos “podría haber sido mucho peor”. Juan Luis Jorge Giménez vive en el segundo piso del inmueble afectado por el fuego en Jaca, con su mujer, embarazada, y sus dos hijos de 11 y 16 años. “Estábamos durmiendo y de repente escuchamos gritos. Cuando intentamos salir ya no pudimos”, recuerda recién salido del hospital de Jaca, donde ha sido atendido por inhalación de humo. Su mujer continúa en observación y con mascarilla de oxígeno, ya que se encuentra en un avanzado estado de gestación (sale de cuentas el 22 de este mes).

Había mucho humo y las llamas subían por las escaleras “así que tuvimos que esperar, mojándonos la cara con agua y poniéndonos ropa para poder respirar”, relata. Finalmente llegaron los bomberos “y salimos por la escalera”. Vivieron momento de mucha tensión, nervios y miedo porque la situación era muy complicada debido al humo y al fuego. “También escuchamos explosiones de cristales”, añade. “Hubo gente que subió al tejado para poder salir por ahí”, y posteriormente fueron ayudados por los vecinos del edificio contiguo. El susto, tal y como asegura Juan Luis, “ha sido muy grande”. No sabe en qué situación ha quedado su casa, aunque según los bomberos, en esa vivienda no ha entrado el fuego. Lo que tiene claro es que en un tiempo no podrán volver a vivir ahí, porque la primera planta, donde se originó el fuego aún por causas que se desconocen y que se están investigando, se encuentra en muy malas condiciones y ha tenido que ser apuntalada.

Tanto él como su familia se encuentran bien, aunque el susto ya no se lo quita nadie. Han recibido mucho apoyo en las últimas horas y están a la espera de saber dónde podrán realojarse, porque a corto plazo no será posible volver a su vivienda, en la que estaban de alquiler.