Una vez más, la falta de bomberos profesionales en la comarca de Sobrarbe estuvo a punto de tener consecuencias gravísimas en la madrugada de este lunes por el incendio de una casa que quedó calcinada por completo aunque por suerte no hubo que lamentar daños personales.

La actuación de los propios vecinos de Serveto (Plan) evitó que el fuego se descontrolara hasta que llegaron dos horas después del aviso los bomberos de la vecina Ribagorza, que cubren las emergencias en esa parte de la comarca –el Alto Gállego y el Somontano atienden el resto– desde que hace más de un año los voluntarios de Protección Civil dejaran de atenderlas. Fue a raíz de un decreto de la DGA que les obligaba a actuar bajo la supervisión de un profesional, una figura que no existe en la comarca.

Según ha explicado el alcalde de Plan, José Serveto, a las 2.30 de la madrugada ha recibido una llamada de los vecinos del núcleo de Serveto alertando de que una vivienda estaba ardiendo y que las llamas salían ya por el tejado. La casa en ese momento estaba vacía, aunque había estado ocupada durante el fin de semana ya que es una segunda residencia.

Al lugar ha acudido el alcalde y otro vecino de Plan que en su día formó parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Ambos, junto con los vecinos, han utilizado los hidrantes instalados en el pueblo y mangueras para intentar atajar el fuego aunque no han podido impedir que la casa se quemara por completo. Lo que sí han conseguido es que no se extendiera a otra vivienda contigua, que también estaba desocupada. "Si no hubiera sido por los vecinos, que creo que no faltaba ninguno, y por las personas que fuimos a ayudar, se habría podido quemar todo el pueblo", ha asegurado José Serveto.

La Comarca de Sobrarbe movilizó a dos técnicos de Protección Civil desde el parque de Boltaña, que han tardado hora y media. Además, el 112 también ha activado a los bomberos de la Ribagorza, que desplazaron un vehículo ligero y un camión con seis profesionales de los parques de Graus, Villanova y Benabarre (a más de 100 km de Serveto).

"Estamos destrozados, nos hemos quedado sin casa"

"Estamos destrozados porque nos hemos quedado sin la casa donde tantos momentos hemos vivido y que habíamos construido poco a poco con mucho cariño". Así de afectada se mostraba Tamara Bermúdez, la hija del propietario de la vivienda calcinada en Serveto. En ella había nacido su padre y hace cinco años la reformaron para ir a pasar los fines de semana y también temporadas en verano. "Nos gustaba estar allí por la tranquilidad y la paz", ha lamentado.

Este pasado fin de semana estuvieron en la casa y se fueron a Monzón, donde viven, el domingo sobre las 18.00. Seis horas después comenzó el incendio, algo que no se explican ya que, según los primeros indicios, podría haberse iniciado en un leñero que hay al lado de la vivienda. De momento, han interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil de Bielsa para que investiguen lo sucedido y se aclaren las causas.

Tamara Bermúdez ha insistido en mostrar su agradecimiento a todos los vecinos de Serveto que estuvieron intentando apagar el incendio hasta que pudieron llegar los bomberos de la Comarca de la Ribagorza.

El alcalde de Plan ha denunciado la falta de bomberos en la comarca y ha urgido a la DPH a poner en marcha el futuro servicio provincial. Además, ha aprovechado para reclamar que se contemple no solo crear un parque en Boltaña. "Deberían repartir a los profesionales por los valles porque si ocurre algo, subir con un camión hasta aquí cuesta más de una hora", ha dicho.

Enrique Campo, presidente de Sobrarbe, también reconociado las dificultades para atender emergencias al tener que recurrir a otras comarcas, pero confía en que la situación mejore con el nuevo servicio provincial. En su caso ya están ultimando las negociaciones para traspasar a la DPH el parque de Boltaña –que será el principal-, los medios materiales y tres de los cuatro operarios actuales de Protección Civil. Con todo, también ha dejado claro que "pretender llegar a Serveto en 35 minutos –como recomienda un decreto del Gobierno de Aragón– es materialmente imposible". Por ello, destaca la importancia de volver a contar con voluntarios por toda la comarca "para que actúen ellos en un primer momento supervisados por profesionales".

También el alcalde de Bielsa, Miguel Ángel Noguero, hace hincapié en que más allá de los requisitos que imponga la normativa "si en los pueblos no hay equipos de voluntarios de primera intervención es imposible que los bomberos lleguen a tiempo". En su caso, cuando hay un incendio, moviliza, bajo su responsabilidad, a trabajadores del ayuntamiento y a una brigada de voluntarios, aunque no asumen riesgos innecesarios en casos graves. Por ello, también espera que "sustos" como el de Serveto ayuden a "acelerar" el servicio provincial.

Los bomberos de la Ribagorza, en el lugar del incendio J. S.

