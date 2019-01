Arriesgado rescate aéreo de la Guardia Civil en Ordesa

"¡Chicos! ¡A Ordesa, que hay que hacer un rescate en la Brecha de Rolando! ¿Que no hay pista? No importa. ¿Que está muy empinado? No importa. ¿Que hay que jugársela? No importa. Muy grandes los 'Greimmen' y la tripulación del cuco de Huesca". Este es el mensaje que acompaña al vídeo que ha difundido este martes la Dirección General de la Guardia Civil a través de las redes sociales de un espectacular y arriesgado rescate de montaña llevado a cabo la semana pasada en el Taillón, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.