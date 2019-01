La venta de lotería para el sorteo de El Niño se dispara en Huesca tras el Gordo de Navidad

Para ese año, como ocurrió cuando en 2011 tocó en Grañén el Gordo de Navidad, se ha incrementado considerablemente en la provincia la consignación de billetes para el sorteo de El Niño, pasando de 5,3 millones de euros a 6,2, lo que supone un 15% más. De venderse todo, cada altoaragonés jugaría 28,33 euros, frente a los 24,56 del año pasado.

Las ventas se cerrarán este sábado, pero en algunos establecimientos puede que la lotería consignada se quede corta. Es el caso de la administración situada en el centro comercial Coso Real de Huesca, donde se vendieron tres décimos del primer premio de Navidad, el 03347. Según han dicho, "vamos a llegar justos", ya que desde el 23 de diciembre "la gente no ha parado de comprar para este sorteo". "Es algo que siempre ocurre cuando das un premio", ha comentado Pablo Ciprés, de la Brujita Real.

Estos días también se han formado largas filas frente a la administración Navarro, en la avenida Juan XXIII de la capital oscense, para comprar lotería de El Niño. Aquí se vendieron 30 series del Gordo de Navidad, 20 a la asociación de Antiguos Alumnos de San Viator de Huesca y 10 a la librería Wodan de Zaragoza. Aquí, el efecto llamada está siendo "muy fuerte",ha dicho Lourdes Navarro. "Se vende más que otros años, acabamos de abrir y ya hay gente esperando en la puerta", ha añadido.

En esta administración han destacado que los clientes "están muy animados" y explicaron que incluso ha venido vecinos de Zaragoza que compraron en la librería una participación con el número premiado en Navidad a dar las gracias y a comprar décimos para el sorteo de El Niño.

"Viene más gente que el año pasado", ha señalado Pilar Dessy, al frente de la administración de la calle General Lasheras conocida como ‘Mimí’. "Se nota desde el día siguiente del Gordo, cuando empezamos a pagar terminaciones y ya se llevaban un décimo para este sorteo", ha apuntado.

La madre de Pilar Dessy vendió en 1982 el tercer premio de El Niño, mil millones de pesetas, que se repartieron entre los clientes de Ibercaja en Monzón. "Algunos todavía vienen y nos cuentan agradecidos lo que hicieron con el dinero que les tocó", relató la administradora. Ella misma también ha rozado la suerte del 6 de enero, ya que en 2012 (después del Gordo de Grañén) vendió el segundo premio, "pero solo fue una serie y un décimo a través de terminal", se ha lamentado. Más de un millón de euros.

En otra administraciones, sin embargo, el incremento de la ventas para el sorteo de mañana no se ha dejado notar demasiado, como en la de la plaza Santa Clara, donde han recordado que "la gente estaba más animada cuanto tocó la lotería en Grañén".

Menor incidencia

El efecto en el comercio tampoco está siendo tan intenso como entonces, teniendo en cuenta que en la Navidad de 2011 se quedaron en Huesca no 80 sino 720 millones. La presidenta de la Asociación de Comerciantes, Isabel Claver, ha indicado que la "alegría del Gordo no se ha notado todavía". "Puede que haya venido alguien que sí resultó agraciado, pero no lo ha comentado". Del premio repartido hace siete año recuerda que grabaron el número en relojes y colgantes.

No obstante, Claver considera que al haber estado tan repartido (se vendió en participaciones de cinco euros), es posible que la gente esté haciendo sus cuentas y que el gasto empiece a notarse más tarde. "De momento, las ventas van normales", ha añadido.

Sí hay al menos dos agraciados que han celebrado su suerte comprando un coche, han indicado en el concesionario de Volkswagen del Grupo Cabrero. "Por la experiencia de Grañén puede que haya más movimiento dentro de unos meses, pero claro, entonces fue mucho", analizan.