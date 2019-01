Aragón, la sexta región con más gasto por habitante, se juega 29 millones para El Niño

De venderse todo, cada aragonés jugaría 22,84 euros, casi cuatro euros y medio más que lo que invirtió en la pasada edición (18,36 euros). Por regiones, las cinco comunidades que previsiblemente más van a gastar este año son Castilla y León, con una media de 28,43 euros, seguida de Asturias (27,75), Comunidad Valenciana (25,59), La Rioja (23,78) y País Vasco (22,92). Los que menos se van a rascar el bolsillo son los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, con 4,07 y 4,29 euros, respectivamente.

Los turolenses suelen ser los que más tientan a la suerte y la previsión de Loterías y Apuestas del Estado es que destinen al Niño 28,65 euros, algo más que el año pasado (22,44 euros). Mucho más incrédulos parecen los zaragozanos, en 2018 se gastaron 16,35 euros y en esta ocasión se pueden dejar hasta 20,74 euros.

Los altoragoneses pueden romper los pronósticos por las secuelas de ese Gordo que repartió en Huesca 122 millones de euros el 22 de diciembre. En 2017 desembolsaron 24,56 euros y la previsión para este es de 28,33. Pero la venta de lotería se ha disparado y en algunos establecimientos se quedaron cortos los billetes consignados por el organismo nacional.

Efecto llamada

El efecto llamada se está dejando sentir allí donde se vendieron las 30 series del Gordo. En la administración Navarro de Huesca había estos días gente esperando a que abriera la puerta.

También ha llegado a otros sitios donde sonrió la suerte. Es el caso de la administración número 72 del barrio Oliver de la capital aragonesa, que vendió 15 series de un quinto premio. "Aunque todavía nos falta cerrar caja, creemos que hemos vendido más que el año pasado. Lo que sí hemos visto son caras nuevas entre los clientes de estos días. Hay gente que ha venido de otros barrios a comprar y nos lo han dicho así", comentó Silvia Rumi, una de las responsables. Lo que sí se ha agotado antes que nunca, el mismo día de Nochebuena, fue el número que para el Niño se juega en el barrio.

El sorteo reparte hoy 700 millones de euros, la misma cantidad que el año pasado. Al mediodía se celebrará en el Salón de Sorteos de Loterías de Madrid y no hay que esperar más que media hora para empezar a comprobar si se está entre los agraciados. "No es un sorteo menor, es una segunda oportunidad para seguir teniendo ilusiones", insistió ayer el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta.

Patricia Lázaro, zaragozana residente en Tarragona

"Nos tocaron 120 euros en la lotería de Navidad de la empresa y hemos invertido 20 en un décimo. El número lo ha elegido nuestro hijo mayor, Bruno, que tiene seis años y medio. El que más le ha gustado a él nos lo hemos llevado. Normalmente para el Niño solo llevamos un décimo. Con lo que ganamos en Navidad prácticamente hemos recuperado lo que nos gastamos. A ver si hay suerte"

Adriana García, colombiana afincada en Zaragoza

"Aunque soy muy devota del niño Jesús es la primera vez que juego este día. He tenido una intuición y me he lanzado. He comprado un número para mi hermana por encargo en una oficina y el mío en otra"

Jesús Martínez, un zaragozano del Arrabal

"Hemos quedado tres matrimonios para tomar el vermú y se nos ha ocurrido compartir un décimo. Me gustan los impares, por eso acaba en 1. Alguna vez me ha tocado la pedrea, pero solo juego en Navidad"