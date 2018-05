Los empresarios quieren que la ciudad esté abierta los domingos que haya partido

El ascenso de la SD Huesca a la Primera División de Fútbol abre grandes expectativas para toda la ciudad y, especialmente, para los sectores del comercio y la hostelería, que están dispuestos a esforzarse para que la ciudad esté "viva" los sábados y, sobre todo, los domingos que el equipo juegue en casa, cuando se espera la llegada masiva de aficionados. A este hecho, cuantificable, los empresarios añaden el clima de optimismo y alegría que se palpa entre los oscenses y que, esperan, se traduzca en un mayor consumo, que coincidirá con cierto resurgir de la actividad económica tras la crisis vivida.

La Asociación de Empresarios del Comercio de Huesca ya tiene claro las dos propuestas que va a transmitir a sus integrantes vía correo electrónico. La presidenta, Isabel Claver, señala que se va a pedir a los comerciantes del centro "que hagan un esfuerzo" por abrir sus puertas los domingos que haya partido en Huesca ".`Puede que al principio no se note el efecto, pero después seguro que sí y la ciudad no puede estar cerrada a cal y canto cuando vengan los aficionados de otros clubes, no puede dar esa imagen", explica. Entiende que para la mayoría "será un sacrificio", pero que "tenemos que estar al pie del cañón porque a la larga será positivo para todos". Según dice, el primer impacto del ascenso se notará en las tiendas de alimentación y delicatessen, pastelería, ‘souvenir’ y tiendas de deporte.

Asimismo, se pedirá a los asociados que respondan al proyecto SDH Empresas, un proyecto del Huesca destinado al comercio, hostelería, industria y e-commerce de la ciudad y la provincia con el que poder colaborar y apoyar al club. "Es el momento de sumar fuerzas, formar piña y de hacernos visibles a través de todas las web de fútbol porque a nivel empresarial nos beneficiará a todos", comenta Claver. Lo más inmediato será la publicidad para la capital oscense y la provincia, "ya que nos empezarán a ver como ciudad y solo como Pirineo".