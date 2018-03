El último paquete de fondos Leader generará 800 millones de inversión privada en Aragón

Estos grupos mantuvieron ayer en Barbastro una reunión para hacer balance de las ayudas públicas concedidas en este nuevo programa Leader cuando se ha llegado al ecuador de la estrategia promovida por la Unión Europea, y los Gobiernos de España y de Aragón, y a la vez reivindicarse como una "herramienta útil para luchar contra la despoblación" apoyando con fondos públicos las inversiones privadas que revitalizan el medio rural y creando o consolidando proyectos empresariales.

"La provincia de Huesca no sería lo que es sin la presencia de estos grupos desde hace 23 años", afirmó Modesto Pascau, presidente del Cedesor, que opera en Ribagorza y Sobrarbe y vicepresidente de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. Y puso de ejemplo dos casos reveladores: el efecto dinamizador que ha supuesto las pasarelas de Montfalcó, donde operan 4 nuevos taxis y hay más de 20 personas trabajando en los restaurantes de la zona, "que de no existir esta infraestructura hubieran tenido que cerrar"; y en el Sobrarbe, en la pequeña población de Arcusa, donde una ayuda de 100.000 euros ha permitido levantar el hotel con encanto Tierra Buxo, que superará los 500.000 euros de inversión y que da trabajo a tres personas, en un pueblo con solo tres casas habitadas.

En los dos primeros años de este nuevo programa, el balance es muy satisfactorio. En 2016 se ayudó a la creación, modernización o puesta en marcha de 155 proyectos empresariales o de cooperación entre particulares. Entre las ayudas Leader y la inversión privada, hubo una inversión en la provincia próxima a los 12’8 millones de euros, que ayudaron a crear 95 empleos y consolidar otros 336. En 2017, las ayudas llegaron a 164 proyectos que crearon 96 empleos y consolidaron más de 200 ya existentes con una inversión pública y privada superior a 11 millones de euros.

Los grupos pretenden sensibilizar a la DGA y al Gobierno central para que defiendan en Europa la continuidad de estos programas ante el anuncio de la UE de presentar en mayo o junio la nueva estrategia a partir de 2020. Los seis presidentes insisten en la necesidad de aumentar los fondos que reciben "pues son muchos los proyectos que no se llevan a cabo y empleos que no se generan en el medio rural por no recibir una subvención".