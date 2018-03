Los jabalís provocan daños en los campos de cultivo debido a la falta de comida por la nieve

Los sucesivos frentes de nieve registrados en el Pirineo de Huesca durante los dos primeros meses de este año han dejado sin alimento a los jabalís, que bajan a buscar comida a los campos de cultivo. Los sindicatos Asaja y UAGA han denunciado los cuantiosos destrozos causados por estos animales en los sembrados de forraje para el ganado, que se plantó en otoño y está empezando a crecer. Ante esta situación, solicitan al Gobierno de Aragón medidas para afrontar lo que consideran una plaga, como la ampliación de los periodos de caza y el control de la natalidad de las poblaciones de fauna salvaje.

Las organizaciones agrarias se suman a la petición realizada por las asociaciones de cazadores de la comarca de Sobrarbe para que la temporada de caza del jabalí, que finalizó el último domingo de febrero, se alargara dos semanas en marzo. "Pedíamos gestionar lo que hay cerca de los campos porque la población de estos animales es preocupante", indica José Lacambra, de la Sociedad de Cazadores de Camporrotuno. Según dice, la administración ha rechazado la solicitud, firmada por los presidentes de 30 cotos.

Lacambra asegura que se trata de "defender los campos, no de cazar, porque llevamos toda la temporada y ahora se cobran muchos ejemplares". De hecho, e los últimos cuatro años, debido a esta superpoblación las cuadrillas han doblado sus capturas. "Nosotros hemos matado este año 180 y hace un tiempo lo normal era entre 70 y 80", señala. "No dicen que hagamos esperas, es decir ir a sorprenderlos cuando no hay luz, pero si en temporada somos pocos para cazar de día, de noche nos quedamos muchos menos", explica.

Destrozos del terreno