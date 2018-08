Los vecinos de Plasencia del Monte llevan un año sin beber agua del grifo

Llevan casi un año esperando y han decidido pasar a la acción. Los vecinos de Plasencia del Monte, población perteneciente al municipio de La Sotonera, han convocado una protesta ante el Ayuntamiento para que el alcalde atienda sus peticiones. El próximo día 30 acudirán hasta Bolea (19.00), donde está la sede municipal, para reclamar que se ponga freno al deterioro que, según dicen, sufre la localidad, empezando por el agua de boca.

Rubén Tejada, presidente de la Asociación de Vecinos de Plasencia, denuncia que desde septiembre de 2017, el agua que llega a los grifos de las viviendas no es apta para el consumo por la presencia de nitratos y no se puede utilizar para beber ni para cocinar. «El pueblo se abastece de acuíferos donde se filtran los abonos de los campos y de ahí la contaminación por esta sustancia», apunta. Según dice, el problema se arrastra desde hace años y no se ha adoptado ninguna determinación definitiva. De forma periódica y mediante bandos del alcalde se comunica la situación del agua tras los análisis.

El último de estos bandos es de mayo y en él se indica que «existe un nivel de nitratos superior al parámetro permitido, por lo que se considera que el agua no es apta para el consumo». Asimismo, se informa de que se siguen manteniendo reuniones con el Instituto Aragonés del Agua «ante la dificultad que comporta el poder ofrecer una solución inmediata y definitiva».