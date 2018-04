Muere 'Abuela', la matriarca de la manada de ciervos de la Ciudadela

Ocurrió el pasado 7 de marzo y aunque anteriormente Abuela, que era como se llamaba, había hecho amagos de debilidad, había logrado salir adelante gracias a los cuidados que recibía. Pero aquel día, Javier Fondevilla, el cuidador de los animales, recibió el aviso de que Abuela estaba tumbada, aunque con la cabeza erguida.

"Bajé al foso y vi que no podía levantarse, le fallaban las patas, le di de comer y aunque comió, seguía sin poder levantarse", explica. Así que acudió con un remolque, "el animal se dejó manipular" y la subió a una zona que tienen en la Ciudadela, para el cuidado de los animales enfermos. Pero después de dos días, y a pesar de la medicación que se le suministró y los cuidados, murió.

A esta cierva no se le ha practicado una necropsia, "decidió que no se le hiciera porque los síntomas no eran de haber ingerido plásticos, aunque estoy seguro que los había", asegura Javier, aunque. "Hacía todo bien y su estómago funcionaba, por lo que sabíamos a ciencia cierta que el animal no había muerto de eso, y también por respeto decidimos con el veterinario no hacerla", añade.

Tras esta pérdida en la manada, el foso cuenta con 24 ciervos, y por el momento no está previsto que lleguen nuevos ejemplares ya que "hay suficientes". Javier explica que a Abuela, le sigue otra cierva mayor, "pero todavía cría".

La última vez que murieron ciervos del foso de la ciudadela, fue en enero de 2017. En esa ocasión fallecieron dos en tan solo cinco días, uno de ellos por la ingesta de plásticos y otro por causas naturales. El problema de los plásticos sigue existiendo, aunque desde la Ciudadela se está trabajando en la concienciación a través de iniciativas como Ecociudadela, un programa de educación ambiental, que se ha retomado esta pasada Semana Santa. Pero a pesar de todo, el problema de las basuras en los glacis y el foso, sigue existiendo. "Hace unos días me llamó la Policía Local para avisarme de que una mujer había visto cómo un ciervo se comía una bolsa de patatas fritas, y sigo recogiendo plásticos en el foso,", concluye el cuidador.