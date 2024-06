En primera persona: "Cuando supe que tenía cáncer de próstata me preocupaba cómo sería mi vida después"

Felipe Guerrero Hernández, de 58 años, supo que tenía cáncer de próstata el año pasado. "Yo llevaba una vida completamente normal, no tenía ningún ningún problema médico ni físico ni de ningún tipo", recuerda. En una analítica rutinaria que le solicitó su médico de familia, que incluía la analítica del PSA, le detectaron unos niveles altos. Ahí saltó la alarma.

La siguiente visita fue a la consulta del urólogo, que le pidió una biopsia. Se sometió a esta prueba en octubre. Le citaron para los resultados un mes después: "Pensé que como pasaba ese tiempo estaría bien". Sin embargo, las noticias que le dieron no eran las que él esperaba. A su cabeza vuelven las palabras que le dio el médico: "Tienes cáncer de próstata". "Eso, cuenta, era lo último que imaginaba, porque yo no notaba absolutamente nada". "Por eso estoy tan agradecido de que en el control en mi centro de salud me incluyeran el PSA", explica. Así, dice, consiguió ganar tiempo a la enfermedad.

Con el diagnóstico en la mano, el especialista le ofreció las dos opciones a las que se enfrentaba: prostatectomía radical laparoscópica -una técnica quirúrgica que permite la extirpación con criterios oncológicos de la glándula prostática- o radioterapia. "Estás ahí escuchando, y no sabes de qué te están hablando. No sabes si una cosa es mejor que la otra", indica. "Le pedí consejo y decidí apostar por la primera".

Pasó por el quirófano el pasado 2 de febrero. Al mes fue a revisión y "el tumor no se había extendido", por lo que no se sometió a ningún tratamiento posterior. Las tres primeras semanas de recuperación fueron duras aunque, según indica, no tenía que tomar medicamentos para el dolor ni tuvo complicaciones con los puntos. La incontinencia urinaria, uno de los efectos de esta intervención, la ha controlado con ayuda de una fisioterapeuta especialista en suelo pélvico masculino.

"Cuando me dijeron que tenía cáncer de próstata me puse a buscar información en Google, no tanto datos médicos como saber cómo sería mi vida después", cuenta: "Quería tener alguna referencia de alguien que me pudiera ayudar con todo lo relacionado con la post-operación, lo que me podía suceder". Fue entonces cuando conoció la asociación 'TheMoveMen', de reciente creación. Para Felipe: "Es importante saber que no estás solo".

Este martes, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Próstata, aprovecha para lanzar un mensaje: "Sería fundamental que se hiciera un cribado del PSA a partir de los 50 o 55 años, e incluso se podría realizar en las revisiones médicas de las empresas".