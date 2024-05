Visibilizar el cáncer masculino a través de una oferta gastronómica saludable

La asociación ‘The Move Men’, en su afán por visibilizar el cáncer masculino, ha dado un paso más con una campaña que pretende concienciar sobre la importancia de la prevención y los hábitos de vida sana, comenzando por una alimentación saludable. Con este objetivo se ha presentado este jueves la acción ‘Dejemos al cáncer fuera de carta’, que cuenta con la implicación de 20 restaurantes de Zaragoza.

A Javier Alcázar, fundador y presidente de este colectivo, le diagnosticaron cáncer de próstata con 46 años. "Me sentí un poco solo, no tenía referentes", relata, porque "la media de edad de esta enfermedad es de 70 años". A raíz de esta experiencia decidió crear la asociación ‘The Move Men’, que apuesta por la prevención, visibilización y recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer. Esta asociación, de ámbito nacional, surgió para "tratar de visibilizar el cáncer en general, y, el masculino en particular" con "acciones disruptivas": "Porque creemos que para promover el cambio es necesario pensar y actuar de una manera diferente".

Un momento de la presentación de la campaña gastronómica de la asociación 'The Move Men'. Francisco Jiménez

"La nutrición saludable es importante en general y, en especial, para los pacientes de cáncer", indica. Es el tema en torno al cual gira la acción que se ha presentado este jueves, a partir de las 19.00, en el espacio Xplora de Ibercaja. ‘Dejemos al cáncer fuera de carta’ es una actividad organizada por ‘The Move Men’, avalada por canal Horeca, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y la colaboración principal de la Fundación Grupo Jorge.

En la acción se han implicado 20 restaurantes de Zaragoza, como Restaurante Casa Pedro, La Nueva Karambola, Bodegón Azoque, Taberna Crudo, Taberna Mestral, Kentya, Carnivoro, Frida, Tribu, Smooth, La Scala, Restaurante Albarracín, Olé, Olé Zurita, Mott, Yves, Sophia Bistro, El Ciclón, Hotel Plaza Feria y Stadium Casablanca. Todos ellos pretenden ofrecer al público una oferta gastronómica saludable, presentando cada uno de los establecimientos un menú o plato saludable asociado a la acción, que estará identificado. Todo ello, asegura Alcázar, estará supervisado por nutricionistas como Jesús Vázquez Laguna, con la colaboración de Ibions (Instituto Biomédico de Nutrición y Salud).

‘The Move Men’ quiere impulsar la captación de fondos para proyectos de investigación contra el cáncer. Para ello, cada uno de los establecimientos colaboradores donará un porcentaje de la recaudación de su oferta gastronómica a dicho fin.

"Con ello queremos dar a conocer a la ciudadanía la importancia de la comida saludable, haciendo hincapié en que nuestra hostelería está concienciada y que comer fuera de casa no es incompatible con una comida sana", explica.

‘The Move Men’ plantea la duración de la acción durante todo junio, "con un claro propósito de continuidad de la oferta gastronómica saludable a lo largo del año". Asimismo, y para dar un valor diferencial a la acción, durante el próximo mes se van a realizar dos ‘showcooking’ en La Zarola, con la participación de dos chefs y la presencia de diversos ‘influencers’ gastronómicos y directivos de empresas.

Este evento, que cuenta con la colaboración de Ibercaja y Horeca, se ha convertido en un acto social: "Queremos explicar el proyecto, queremos mover a la sociedad para alinear a todos los agentes en aspectos como los hábitos de vida saludables y la importancia del ejercicio físico en le prevención del cáncer, así como ayudar a las personas en su relación con el cáncer en general y el masculino en particular".