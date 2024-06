Bancalero reconoce que la falta de profesionales es "responsabilidad" del Ministerio de Sanidad

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha reconocido este martes que la falta de profesionales es "competencia" y "responsabilidad" del Ministerio de Sanidad y ha acusado a la ministra, Mónica García, de "dinamitar" el Sistema Nacional de Salud y de "frivolizar" con "ocurrencias" que "desvían el discurso principal".

Así lo ha asegurado en el Desayuno Sociosanitario, organizado por Europa Press en Madrid este martes, donde ha hecho un repaso a la gestión sanitaria aragonesa que, según ha dicho, está condicionada por la "dispersión, envejecimiento y despoblación" del territorio.

Bancalero ha iniciado su intervención apuntando que "la asistencia sanitaria en Aragón es más cara" y la comunidad "necesita más financiación y más profesionales sanitarios, especialmente médicos y enfermeros". El déficit de personal, ha dicho, "es responsabilidad del Ministerio", que es "quien tiene las competencias". "El Ministerio no está tendiendo puentes -ha señalado-, no está ayudando a realizar consensos".

El déficit de profesionales, ha añadido, "va a ir a más y a peor", aunque, según ha comentado: "Aún estamos a tiempo de mejorar si se toman medidas extraordinarias y si el Ministerio escucha, aunque sea una sola vez, las propuestas de las comunidades". "Es urgente que actuemos, la inacción no es una opción", ha indicado.

En este sentido, ha recordado las ideas que ya se abordaron en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado la semana pasada, como incrementar el número de plazas de graduados de Medicina, potenciar la asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria, hablar con el Ministerio de Universidades para que se conozcan las cifras reales de extracomunitarios, además de hacer un diagnóstico real de la planificación de profesionales con medidas extraordinarias y transitorias.

Bancalero solicitó ya la transferencia de la competencia de homologación o equivalencia de títulos universitarios extranjeros de medicina y enfermería, y de sus especialidades, a los títulos, niveles o grados universitarios españoles. También se ha referido a eliminar el punto de corte del examen mir "para que no sea una prueba excluyente". Al Departamento de Sanidad, ha dicho, le "preocupa" las vacantes de la especialidad de Medicina de Familia en Aragón (17), tras la última adjudicación.

Pedirán una vicepresidencia del CISNS

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular pedirán, en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este viernes, la designación de una vicepresidencia porque la presidencia, que ostenta la ministra, "no está a la altura de lo que las comunidades autónomas a día de hoy necesitamos".

"Hemos propuesto que, como dice el reglamento, tengamos una vicepresidencia, que por supuesto siempre tomará ejercicio de ese puesto cuando no esté la presidenta, como no puede ser de otra manera", ha explicado el consejero.

Con respecto a quién es el candidato o la candidata a ostentar esa vicepresidencia, el consejero no ha querido posicionarse aunque ha señalado que "tiene que estar dentro de lo que serían unos criterios de veteranía, experiencia y el peso específico que pueda tener poblacionalmente, o por determinadas características, algún territorio dentro del ámbito nacional". El Ministerio "lo aceptará", ha indicado, porque "no puede decir que no".

Plan de fidelización

Entre las medidas que ha puesto en marcha Aragón ha recordado el plan de fidelización de residentes. La situación para abordar el verano, ha dicho, es "preocupante, problemática, se podría clasificar de crisis sanitaria, salvando las distancias de la covid". Esa orden "ha tenido buenos resultados de cara a este verano": de los alrededor de 80 residentes de Familia de último año, "43 han expresado su voluntariedad de arrimar el hombro".

Ha explicado los incentivos que recoge el plan para captar y retener el talento, que ofrece, entre otros, un plus de fidelización a tres años que asciende a 30.000 euros para médicos y a 19.500 euros para enfermeros.

Reclama al Ministerio que refrende por escrito este acuerdo de fidelización, que permitirá que los residentes puedan cubrir puestos de difícil cobertura, siempre bajo supervisión. Ha defendido, al mismo tiempo, dotar de más competencia al personal de enfermería.

Actualizar el mapa sanitario

"El mapa sanitario tiene más de 40 años", ha apuntado el consejero, por lo que es necesaria una "actualización" para adaptarse a un sistema del siglo XXI.

Respecto a la reorganización de la atención continuada, Bancalero ha mencionado que se sigue trabajando en centralizarla en centros de especialidades en Zaragoza capital, para que sean más resolutivos (ofreciendo la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas o de laboratorio sin tener que desplazarse a las urgencias hospitalarias). "Ese modelo sin embargo, ha dicho, no se puede transportar a Huesca y Teruel", donde se abordará otro sistema diferente.

"Aragón tiene muchos problemas para completar los puestos de atención continuada", ha reconocido. Los datos ofrecidos por la Consejería hace unas semanas hablaban de 140 vacantes en atención primaria, 80 de ellas en continuada.

Entre 2024 y 2027 se jubilarán 600 médicos en Aragón, de ellos, 300 de atención primaria: "Si se consigue fidelizar al 100% de los residentes que se forman en Aragón en la especialidad de Medicina Familiar (287) no estaría garantizado el relevo generacional".

Bancalero ha recordado que Aragón opta a ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública y "tiene muchos puntos fuertes" para conseguirlo.

Durante su intervención en Madrid, ha hablado también de salud mental, recordando que se han terminado las obras para unificar las dos unidades de atención infanto-juvenil del Sector Zaragoza II en el Hospital General de la Defensa. "El 94% de los pacientes que se atienden allí pertenecen al Salud", ha dicho.

Respecto al déficit de psicólogos clínicos, ha propuesto que "de forma excepcional" se pudiera introducir dentro del sistema a los profesionales que tengan el master en clínica sanitaria, sin necesidad de que hayan completado la formación sanitaria especializada.

Ha defendido la incorporación de los psicólogos a la atención primaria, destacando que faltan profesionales en toda España. Ha destacado la necesidad de incrementar el número de plazas de psicólogo interno residente (pir) en la sanidad pública y flexibilizar las unidades docentes de psiquiatría.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha propuesto este martes introducir en el Sistema Nacional de Salud (SNS), "de forma excepcional y transitoria" a psicólogos que tengan el máster de psicología clínica sanitaria.

https://www.europapress.es/aragon/noticia-bancalero-propone-introducir-sns-forma-excepcional-transitoria-psicologos-master-clinica-sanitaria-20240611120606.html

