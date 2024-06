El Ministerio de Sanidad da luz verde al apoyo de los mir en verano pero pide supervisión

A dos semanas del inicio del verano, Aragón, al igual que el resto de comunidades autónomas, se prepara para afrontar un periodo "complicado" para garantizar la asistencia sanitaria. Con el objetivo de abordar los planes para la época estival, el Ministerio de Sanidad ha convocado este miércoles un Consejo Interterritorial extraordinario del Sistema Nacional de Salud, en el que ha dado luz verde al apoyo de los mir de último año de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria para cubrir puestos de difícil cobertura, siempre y cuando "no choque con los planes formativos de los residentes y con la legalidad vigente" y "estén supervisados".

Así lo ha trasladado la ministra Mónica García al término de la reunión, que se preveía telemática, si bien consejeros de algunas regiones gobernadas por el PP, como Madrid, Aragón y Castilla y León, han acudido presencialmente. El pasado 24 de mayo remitió una carta a las comunidades en la que les solicitaba que enviaran sus planes de verano para gestionar el próximo periodo estival en atención primaria. Desde la Comunidad no han aportado el documento al considerar que no es competencia del Ministerio de Sanidad.

En la misiva, la ministra reconocía que este año es la primera vez que los servicios de salud contarán con dos promociones completas de médicos internos residentes de 4º año con capacidad para desempeñar sus funciones de forma autónoma. Es también un año en el que los residentes de primer años se incorporan antes. En el conjunto de España, los residentes de último año suponen el 7,2% de la plantilla de Medicina Familiar y Comunitaria.

El consejero aragonés, José Luis Bancalero, ha presentado el plan de fidelización de los mir y otra iniciativa extraordinaria que se ha puesto en marcha para que los residentes de Familia que acaban su formación en septiembre, y no en mayo, por el retraso en su incorporación por la pandemia de covid, puedan voluntariamente cubrir puestos de difícil cobertura en centros de Aragón durante el verano. Recibirán, a cambio, un incentivo económico, y seguirán contratados como residentes, no como especialistas. La ministra "ha dado su visto bueno" a estas acciones, pero, según ha trasladado el consejero, le ha solicitado que esa aprobación la defienda por escrito. Una petición, ha dicho, planteada por otras comunidades: "Necesitamos un documento que respalde que los residentes pueden ir a un centro de salud donde no haya unidad docente, pero tenga la supervisión de otro profesional al que pueda consultar. Es decir, que se les permita la movilidad".

Recuerda que en el Programa Oficial de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria que se encuentra en vigor en la actualidad se especifica que los residentes deben realizar sus funciones de manera autónoma, pero con tutorización en el centro docente, ya sea por tutores o por médicos de familia colaboradores. La ministra Mónica García ha señalado, al término del Consejo Interterritorial, que algunas comunidades habían propuesto medidas que se salían de los límites de la legalidad, como que los residentes pudieran estar "solos" ejerciendo las competencias de un adjunto: "Esto de ninguna de las maneras lo vamos a admitir. Y tampoco lo que vamos a hacer es recortar la formación". En esta línea, ha recordado que los mir de último año pueden ejercer más competencias, pero siempre "bajo supervisión": "No necesitan a un tutor a su lado, pero sí a alguien que les supervise, porque al final la responsabilidad jurídica la tienen los adjuntos. No podemos poner en situación de vulnerabilidad jurídica a los profesionales".

"Las plantillas no están dimensionadas para verano e invierno, es un problema estructural", ha asegurado la ministra. En la época estival, de manera habitual, "se cierran camas, quirófanos y servicios": "Tenemos un Sistema Nacional de Salud que no está dotado de los recursos suficientes para afrontar no solamente el verano, sino también el invierno", en referencia, por ejemplo, a las epidemias de gripe.

Medidas para disponer de más profesionales

Por otra parte, Bancalero ha criticado que la ministra "no ha propuesta ninguna medida dentro de sus competencias, ante la falta de profesionales". "Necesitamos medidas extraordinarias para disponer de efectivos y no las afronta", ha señalado.

Aragón, entre otras comunidades autónomas, ha pedido al Ministerio de Sanidad que lleve a cabo una serie de acciones para que todo el territorio pueda disponer de más facultativos. En concreto, tal y como ha trasladado el consejero Bancalero, entre las opciones se encuentra hablar con el Ministerio de Universidades para que se conozcan las cifras reales de extracomunitarios, además de hacer un diagnóstico real de la planificación de profesionales con medidas extraordinarias y transitorias.

Reclama también homologar a los profesionales, pero de forma centralizada "sin ceder solo a unas comunidades y otras no". De hecho, el consejero ya solicitó por carta a la ministra la transferencia de la competencia de homologación o equivalencia de títulos universitarios extranjeros de medicina y enfermería, y de sus especialidades, a los títulos, niveles o grados universitarios españoles. Una medida encaminada a paliar el endémico déficit de profesionales sanitarios a nivel nacional. Según los últimos datos del Departamento, en Aragón trabajan como médicos de atención primaria, sobre todo en atención continuada, 66 facultativos extracomunitarios que tienen la titulación de medicina homologada pero no tienen reconocida la especialidad aún. De ellos, 28 están contratados desde el anterior Gobierno y otros 38 han sido contratados con el actual Ejecutivo autonómico.

En el último proceso de adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada quedaron vacantes 17 puestos mir (en las unidades docentes de Barbastro, Alcañiz y Calatayud). Una cifra que aumenta a 20 si se suman las tres renuncias notificadas antes de tomar posesión: dos en el sector Zaragoza I y una en el sector Zaragoza III. Bancalero pide un cambio en el sistema y eliminar el punto de corte del examen mir. Reclama también convocar más plazas de médico interno residente.

Además, el consejero, en la línea de otras comunidades autónomas, ha solicitado más financiación, teniendo en cuenta la situación de unas determinadas regiones, como la de Aragón, con problemas de dispersión territorial y un acusado envejecimiento y despoblación.

"No es tarde, estamos a tiempo", ha indicado, al mismo tiempo que ha apuntado que la ministra "va a estudiar" estas medidas que le hemos propuesto las comunidades del PP: "Estaremos expectantes, aunque reconozco mi escepticismo".