Los vecinos del Barrio Jesús se rebelan contra el uso de un solar de equipamiento para vivienda

Rebelión en el Barrio Jesús. Los vecinos han plantado cara al Ayuntamiento de Zaragoza y se han movilizado contra el uso para vivienda pública de uno de los dos solares que quedan para paliar su "déficit histórico de equipamientos". La entidad vecinal hará un buzoneo masivo para frenar esta operación urbanística respaldada por la DGA, de modo que se multipliquen las más de 250 instancias de rechazo ya presentadas. Esta movilización se suma a la petición de amparo cursada el pasado día 6 ante el Justiciazgo.

El objetivo es que el solar municipal junto al paseo de la Ribera no se destine a 120 pisos de alquiler asequible para jóvenes, dado que llevan más de veinte años esperando a que se edifique un centro social polivalente para mayores y jóvenes. "Nos vemos obligados a desplazarnos porque no hay instalaciones de ocio, cultura o deporte y pretende ahora utilizar un solar goloso para vivienda cuando hay otros disponibles", advierte el presidente vecinal, Raúl Gascón.

Un grupo de vecinos han celebrado este domingo una asamblea para intensificar la campaña de movilización, a la espera de que el concejal de Vivienda, José Miguel Rodrigo, responda a la petición de la reunión que le solicitaron hace tres meses. Gascón sostiene que las directrices sectoriales promovidas por la DGA para construir vivienda asequible en suelos dotacionales se 'vendieron' con la idea de reconvertir pastillas sobre las que no hubiera necesidad de equipamientos, una máxima que, subraya, no se da en su barrio. "La población no ha parado de crecer, ya somos casi 19.000 vecinos, y en 25 años solo se han construido un instituto, un colegio y el centro de salud, todos por iniciativa autonómica", recalca.

Raúl Gascón lamenta que tampoco hay avances para desbloquear el comprometido centro deportivo en el solar delante de la Azucarera. "Comprometieron la licitación del proyecto este año, pero estamos en junio y no sabemos nada", añade.

Los vecinos han empezado a empapelar con carteles de protesta la valle del solar junto al paseo de la Ribera en el que reclaman un centro social polivalente. Jose Miguel Marco

El objetivo vecinal es que el citado suelo municipal junto a la ribera, enclavado entre las calles Paniza, Calixto Peña y Cosuenda, albergue un edificio con servicios para mayores y jóvenes, dado que los jubilados deben compartir un centro con los vecinos del Picarral. "Es claramente insuficiente y el centro cívico de la Estación del Norte se comparte con el Arrabal", señala.

La movilización cuenta con el respaldo del presidente de la junta de distrito, el socialista Horacio Royo, que llevará el rechazo a la operación urbanística a la próxima comisión de Urbanismo, el próximo día 17. "Vamos a reclamar explicaciones sobre los criterios de selección de los suelos, porque no puede ser que se haga a espaldas de las necesidades de los vecinos", ha manifestado.

El Ayuntamiento analiza otras ubicaciones

Fuentes del equipo de gobierno municipal del PP han asegurado este lunes que la concreción de los suelos elegidos para impulsar la construcción de hasta un millar de pisos de alquiler asequible para jóvenes se comunicará "próximamente". En esta línea, aclaran que ya están valorando "otras opciones de ubicación" en la ciudad para las 120 viviendas previstas en el solar del barrio Jesús.

El plan presentado hace tres meses involucra al Gobierno de Aragón para impulsar los inmuebles en suelos dotacionales de las dos administraciones, recurriendo a la colaboración público-privada mediante la cesión del derecho de superficie, sin perder la titularidad pública. Es decir, se trata de que promotoras construyan y exploten viviendas de alquiler asequible para jóvenes en régimen de concesión, previsiblemente por 75 años.

En la comparecencia para sellar el protocolo de cooperación, protagonizada por la alcaldesa, Natalia Chueca, y el presidente aragonés, Jorge Azcón, se apuntó que los inmuebles se iban a ubicar en Las Fuentes, Torrero-La Paz, Picarral, Delicias, Jesús, Valdepartera y Actur. En la nota oficial hecha pública ese día, el pasado 19 de marzo, se identificó como una de las siete ubicaciones decididas la citada del barrio Jesús, específicamente un suelo público "junto al Ebro". Y en este sector, el 51/1, el único solar libre de titularidad pública es el que ha generado la polémica.

No obstante, las citadas fuentes municipales señalan ahora que "no hay un catálogo de suelos cerrado" y las opciones que se barajan dan para poder construir el triple de viviendas.