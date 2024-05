Podemos acusa a PP-Vox de “untar a medios de desinformación” y Azcón defiende la libertad de prensa

El diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, ha acusado al presidente autonómico, Jorge Azcón, de aplicar la "política trumpista" con su decisión de "untar bien a los medios desinformación para destruir con manipulación y mentiras al rival político". Su ataque ha indignado a Azcón, quien ha tildado la intervención de "ataque a la libertad de prensa" y ha anunciado una moción parlamentaria para que la Cámara haga un "reconocimiento" a la democracia y a los medios de comunicación que informan.

La confrontación se ha producido este viernes en la sesión de control parlamentario al Gobierno, en la que Corrales ha dedicado su pregunta a reprochar a la coalición PP-Vox la financiación de "pseudopersonajes", en cuya lista ha incluido a Federico Jiménez Losantos (Libertad Digital y Esradio), Eduardo Inda (Ok Diario), Alfonso Rojo (Periodista Digital) y Javier Negre (Estado de Alarma).

El diputado podemista ha lamentado que se esté "regando" con dinero público tras aludir a varias de las duras intervenciones de estos periodistas contra el presidente del Gobierno (al que llamaron "filoetarra") o a la hora de cargar contra partidos de izquierdas (aludiendo a "dispararles con una escopeta"). Así, ha detallado que a Libertad Digital se le han concedido 20.933 euros y a Esradio 28.102 euros, en cuya emisora en Orihuela del Tremedal ha recibido 5.051 euros. "Para que puedan comparar, a El País, que se lleva 7.865 euros. El País no le gusta nada, señor Azcón", ha añadido, antes de seguir con los 18.878 euros otorgados a Negre, los 9.680 para Alfonso Rojo y los 27.495 para Ok Diario.

Sus recriminaciones se han extendido a un medio digital aragonés Aragón Hoy, cuestionando que le "den por la causa 64.590 euros por diversas campañas" y esté controlado por Ricardo Mur, exconcejal popular y expresidente de la patronal aragonesa, con el 60% del capital a través de una sociedad. Y en este punto ha aludido con ironía a un reciente a un artículo de su director, Álvaro Sierra, sobre la "necesidad" de la economía circular y relacionarlo con el premio dado por la publicación a la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero. "No se cortan ni una; tú por mí, yo por ti", ha señalado entre carcajadas de la bancada socialista.

Corrales ha reclamado al presidente de que "no invierta en denuncias falsas" y destine el dinero a los servicios públicos porque, ha concluido, "es lo que necesitan los aragoneses".

La respuesta del presidente ha replicado que su intervención había sido "extraordinariamente grave" y aún le ha parecido peor que los socialistas "le rían las gracias" por considerar que Corrales había "atacado a la libertad de prensa".

Jorge Azcón ha instado a respetar las líneas editoriales de los medios de comunicación aunque el diputado de Podemos y él mismo no puedan compartir. Y ha recordado que un "periodista de la talla" de Jiménez Losantos le critica "todas las mañanas" como ante lo hacía con el expresidente Javier Lambán. "Por tanto, no podrá acusarnos de financiar a un medio de comunicación que habla bien de este presidente", ha dicho, antes de defender el derecho de Losantos de opinar lo que considere sobre él aunque no le guste.

El líder popular ha apuntado que esa es la "gran diferencia" que le separa de Corrales y del PSOE. "Usted ataca la libertad de prensa y señala a periodistas con nombres y apellidos y los diputados socialistas le ríen las gracias", ha reiterado.

Su interpelación ha provocado que los parlamentarios del PSOE le increparan tachándola de "sobreactuación" y "ridículo" y, a su vez, el presidente haya considerado su respuesta como un ejemplo del "respeto de la radicalidad".