La Obra Social del Carmen, en Zaragoza, atiende cada día a más de 450 personas sin hogar: "Hay que romper clichés, nos puede pasar a cualquiera"

La Obra Social del Carmen, en Zaragoza, sigue ampliando su rango de acción y en 2023 atendió a diario a más de 450 personas sin hogar, siendo la cifra más elevada de los últimos años. También han aumentado los usuarios del comedor: 219 al día, lo que hace un total de 78.299 comidas al año frente a las 75.517 de 2022. Según los datos hechos públicos este miércoles en la presentación de su memoria anual, son 923 personas diferentes, de las cuales 255 acudían por primera vez.

El perfil del usuario del comedor ha variado ligeramente en el último año. Por un lado, se ha incrementado la presencia de mujeres (suponen ya un 24% de los nuevos atendidos) y de aquellos que llegan de América, especialmente, de Venezuela, Perú, Colombia y Cuba, debido a la situación política y social de estos países. Por el contrario, se reducen los usuarios del resto del mundo, incluidos los españoles. La mayoría siguen siendo solteros, pero cada vez hay más separados y divorciados.

De hecho, la ruptura de una pareja suele ser uno de los motivos que acaba derivando en que se tenga que acudir a recursos como estos. "Hay que romper clichés. Nos puede pasar a cualquiera", incide Antonio de la Vega, coordinador general de la obra social, quien recuerda que a personas con los recursos justos, "cualquier situación adversa les puede llevar a la calle". "Hay que sensibilizar para ayudar a los que tenemos al lado. Necesitamos el apoyo de todos para continuar", insiste.

Más allá del comedor, que es el proyecto más reconocido por la ciudadanía, la función de la obra social, recuerda De la Vega, se basa en "acoger, acompañar e integrar". Y como parte de ello, los alojamientos temporales son un pilar esencial. Disponen de varias viviendas de acogida temporal y durante 2023 un total de 25 familias han podido beneficiarse de este recurso. Hasta siete de ellas han alcanzado el objetivo planteado y han finalizado el proceso. También hay casa de acogida para cada uno de los sexos y casas abiertas. En total se ha dado un techo diariamente a 149 personas.

Graves dificultades en el acceso a la vivienda de alquiler

Al delegado de la Obra Social El Carmen, Ramón Maneu, le preocupan las escasas posibilidades que tienen muchas de estas personas para encontrar una vivienda y puedan así reintegrarse en la sociedad, que es el fin de estos recursos. El elevado precio del alquiler unido a los innumerables requisitos que en ocasiones se piden a los inquilinos dificultan dar el paso.

Maneu también pone el foco en la necesidad de "acortar los plazos" de inserción laboral de las personas migrantes. No obstante, este año un total de 79 personas han conseguido un empleo gracias a su labor. A todos ellos se les hace un seguimiento y, en el caso de que pierdan el empleo, se analizan las razones. "Si es porque la empresa no tiene trabajo, no podemos hacer nada; pero si ha sido por una cuestión de seguir horarios o similar, lo trabajamos con ellos", especifica. El objetivo para este año es también mejorar la empleabilidad de los usuarios. Solo en 2023, un total de 223 personas han hecho cursos de formación.

Otro de los aspectos que se aborda es la conciliación. La obra social cuenta con el centro de educación infantil El Carmen, donde este curso están matriculados 41 menores de entre 0 y 3 años, de 13 nacionalidades diferentes aunque todos ellos han nacido en Zaragoza. Las clases de apoyo, con 35 menores de entre 3 y 17 años, y las colonias de verano, con 26 niños, son otros de los recursos que se ponen a disposición de las familias más vulnerables.

El ropero, junto al comedor, se convierte en muchas ocasiones en la primera puerta de entrada a la obra social. En 2023, se entregaron 1.761 lotes de ropa, un centenar más que el año anterior. El mayor incremento se percibe en las mujeres, pero también en los niños, mientras que en los hombres permanece invariable. Además, se han entregado 10 canastillas para mujeres en situación de vulnerabilidad que iban a dar a luz en pocas semanas.

"Hay que sensibilizar para echar una mano"

Ante este escenario, De la Vega recalca la importancia de "echar una mano" a aquellos que más lo necesitan y celebra el esfuerzo de todas las personas y entidades que colaboran. En este sentido, recuerda que en 2024 se ha mejorado el tratamiento fiscal de los donativos. Por ejemplo, las donaciones de cualquier persona que no superen los 250 euros tienen una bonificación del 80%, es decir, aquel que dona 250, le deducirán 200 en la declaración de la renta.

A partir de ese importe la deducción es del 40% y alcanza el 45% cuando en el ejercicio y los dos anteriores se haya donado un importe igual o superior. En el caso de las empresas, las deducciones son del 40% en el impuesto de sociedades y llegan al 50% cuando son recurrentes.